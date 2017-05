El PP denuncia entierros en nichos que no cumplen la ley en Vinaròs

El portavoz del PP de Vinaròs, Juan Amat, denunció este miércoles que el Ayuntamiento está autorizando entierros «en unos nichos que no reúnen las condiciones básicas, al estar situados en una obra todavía inacabada y que ni tan siquiera cuenta con acta de inicio».

Según Amat, el consistorio no dispone en el cementerio municipal de espacios homologados para dar servicio a los ciudadanos y se están produciendo nuevas exequias «ajenas a la normativa más elemental, en sepulturas que no reúnen ni los mínimos requisitos sanitarios, porque no están ni impermeabilizadas», concretó.

Además, el portavoz popular aseguró que el Ayuntamiento permite estas actuaciones, «pero a los ciudadanos que quieren poner una lápida en estas sepulturas se les dice que no se puede; es decir, que dejan utilizar la cavidad y luego les niegan dar un paso más al ser una intervención que está en plena ejecución».

El edil recordó que su partido ya advirtió a finales del año 2015 de que el equipo de gobierno «cometía un error» al cambiar el proyecto del carril lúdico por la piscina sin valorar que, con ello, podría bloquear la necesaria ampliación del cementerio.

Además, la ubicación de la piscina todavía está en el aire. El Ayuntamiento de Vinaròs remitió en abril a la Generalitat el estudio de viabilidad por el que se decidirá la localización de la futura instalación acuática, proyecto pendiente del plan Confianza y para el que hay dos zonas propuestas: la ciudad deportiva o los terrenos de la avenida Leopoldo Querol. Y retomará las mesas redondas de participación, integradas por clubs y asociaciones, para extraer conclusiones al respecto. Si no alcanzan un consenso amplio sobre el emplazamiento, el equipo de gobierno aseguró que hará un sondeo popular.

«En la actualidad, el tripartito sigue sin haber dado solución a un empastre que generó su propia gestión de gobierno y el problema se va a ir agravando con el tiempo», señaló el popular.

Amat también lamentó que el PP de Vinaròs lleva dos meses y medio –desde el 18 de abril-- solicitando, acorde a la normativa, que les sea facilitado un informe que certifique el número de nichos disponibles que existen en el cementerio y que, a día de hoy, todavía no lo han conseguido.

SIN INFORMACIÓN OFICIAL

«Lo pedimos, insistimos en la comisión de infraestructuras del 3 de mayo y volvimos a presentar la reclamación el 11 de este mes y seguimos sin contar con esta información», aseguró Amat, para quien «el alcalde, Enric Pla, no deja que se haga este documento porque sabe que desmontaría la mentira que contó a los ciudadanos cuando dijo que había huecos sin ocupar» en el camposanto.