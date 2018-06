El PP pierde a su portavoz en la Jana, que pasa a los no adscritos

El portavoz del Partido Popular en la Jana, Joaquín Lládser, se ha dado de baja como afiliado de la formación y pasa al grupo de no adscritos debido «a las desavenencias con la nueva presidenta local, Lucía Clemente», elegida el pasado marzo, y por «todo el jaleo» de la trama Gürtel y otros casos judiciales que han salpicado al partido a nivel autonómico y nacional. El anuncio, comunicado por el alcalde de Compromís, Domingo Tolós, se produjo en el transcurso del pleno ordinario de junio y «como los otros dos concejales del PP no acudieron a la sesión no tuvieron opción de réplica», apuntan fuentes municipales a través de un comunicado en las redes sociales.

Dado que Lládser no renuncia a su acta y pasa al grupo de no adscritos, uno de los dos ediles populares --José Luis Pla o Carlos Cano-- asumirá la portavocía, un aspecto que aún no estaba decidido al cierre de esta edición.

Por su parte, Lládser dejó en el aire si volverá a presentarse con alguna formación en las próximas elecciones municipales. «Queda un año y quiero agotar la legislatura, pero tenía claro que con todo lo sucedido el actual PP no va conmigo. Ya no se sabe qué es verdad y qué no lo es. Con ello no quiero decir que todos los del Partido Popular sean iguales, porque no lo son, pero prefiero pasarme al grupo de no adscritos. El año que viene todavía no me he planteado qué haré, en este tiempo pueden cambiar mucho las cosas», apunta.

Con este cambio, la corporación municipal de la Jana se queda con dos ediles de Compromís, que gobiernan junto a los dos del PSPV-PSOE, otros tantos del Partido Popular y el propio Lládser, en la lista de no adscritos.