El PP reprocha al tripartito que se «financie» a costa del presupuesto

El Partido Popular de la Vall d’Uixó ha sacado a la luz una resolución del Ayuntamiento en la que se demuestra, según su portavoz, Elena Vicente-Ruiz, «que el tripartito está financiándose a costa de los ciudadanos, al decidir la devolución aplazada de un pago erróneo de las asignaciones que recibe cada grupo municipal, que rondó los 8.000 euros por cada uno de los tres partidos».

En el documento hecho público por los populares, se reconoce que los socialistas, Esquerra Unida y Compromís «percibieron de forma indebida una asignación económica, por el concepto de portavoces de grupos municipales que no sean miembros de la Junta de Gobierno Local, de 422,85 euros al mes».

El mismo decreto deja constancia de que, en cuanto los afectados tuvieron constancia de que se estaba produciendo ese pago indebido, mostraron su predisposición a devolverlo íntegramente y se acordó hacerlo de forma aplazada, a razón de 23 mensualidades, entre julio del 2017 y mayo del 2019. Mediterráneo tiene constancia de que esos abonos se están haciendo regularmente, sin embargo, desde el grupo popular se critica que los tres partidos que conforman el gobierno municipal «se hayan hecho una financiación a su medida, sin haberlo informado al resto de partidos con representación en el consistorio local, que no recibieron esos abonos erróneos».

DUDAS DE LA OPOSICIÓN / El PP de la Vall se plantea diversas preguntas, entre ellas, «cómo no se dieron cuenta de que estaban percibiendo más dinero del que les correspondía y porqué no hicieron público lo sucedido en el momento que supieron que era así». Y añaden que «no queremos pensar que lo sabían y prefirieron ignorarlo hasta que el secretario municipal les advirtió de lo que estaba pasando». A su vez, aseguran que no tuvieron conocimiento de la situación «hasta hace poco, al acceder al expediente firmado por la alcaldesa.

Para Vicente-Ruiz, aunque se esté devolviendo lo cobrado de más, «resulta reprobable que hayan pactado qué iban a pagar, de manera que se financian ellos mismos con cargo al presupuesto municipal, que es de todos».

El importe total adeduado es de 7.865,01 euros, una cantidad idéntica para cada uno de los grupos del equipo de gobierno.