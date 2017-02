El pregón del Carnaval reabre la brecha entre Vinaròs y Benicarló

El pregón pronunciado el pasado sábado por el humorista Eugeni Alemany para anunciar la llegada del Carnaval de Vinaròs ha llenado de comentarios las redes sociales, muchos de ellos de usuarios que han mostrado su malestar por sus referencias a Benicarló.

Alemany inició su discurso preguntando si había alguien de la ciudad vecina y, en este contexto de ironía, indicó que creía que había pocos «porque quizá pensaban que tenían que pagar entrada, porque los caduferos miran mucho la peseta. Son tan agarrados que mientras en Peñíscola el plato estrella es el cargol punxenc y aquí el langostino, en Benicarló tienen unas miserables alcachofas, que están muy buenas, pero no dejan de ser una verdura».

Referencias que para algunos usuarios de la red social fueron «de mal gusto». «Qué falta de respeto y que pena dais», se lamentaba una usuaria. «Cómo me gusta que hablen de mi pueblo en el Carnaval, se nota que hay envidia», decía otra. Mientras, algunos quitaban hierro al asunto y lanzaban un «viva las alcachofas, las fallas y todas sus falleras».

Lo cierto es que el discurso de Alemany también tuvo referencias a la propia Vinaròs que no han sido tan comentadas, cuando, por ejemplo, se refirió a la demolición del convento de San Francisco. «Xarxa Teatre ha actuado en el convento y la gente no flipaba tanto en esta plaza desde que desapareció el edificio en una sola noche», señaló. También cuando indicó: «Este año la figura de Carnestoltes la ha hecho un artista fallero y no la Escola d’Art de Vinaròs y lo notaréis con que no es bizco». O cuando recordó que aún no está decidida la ubicación de la piscina. «Estoy más perdido que un nadador buscando la piscina municipal. A este paso acabarán poniéndola en Alcanar», manifestó.

Alemany respondió en un principio a las críticas en su perfil de Facebook con ironía. «Me gusta este humor que habla de unos pueblos y otros porque para mí es una forma de aprender cosas y mostrar interés y respeto por el lugar donde vas. No obstante, si algún benicarlando está enfadado que sepa que como penitencia esta noche cenaré alcachofas y no pienso probar el marisco en un año», respondió. «Lo mejor que pueden hacer ahora es contactarme para la Crida», sugirió.

Y recordó que era un pregón para una cita transgresora.