Quinta denuncia para la empresa que vigila la playa

Quince días después del inicio de la temporada de playa y, por lo tanto, de la puesta en marcha del servicio de vigilancia y salvamento marítimo, la empresa a la que se le adjudicó esta responsabilidad en Nules acumula su quinta sanción, tal y como confirma el alcalde, David García.

Hace apenas unas jornadas, todavía en el mes de junio, desde el consistorio ratificaron que la Policía Local había realizado varias inspecciones, levantando acta y denuncia en todas ellas por «incumplimientos graves» de las exigencias contractuales. El primer edil explica que el 1 de julio comenzó la temporada alta y «después de dos revisiones», una el día 1 y otra el 3, han «comprobado que no acataba ciertas cosas que tenían obligación de aportar desde principios del mes». Y, por lo tanto, se ha iniciado el quinto expediente.

La falta no era baladí. Como afirma el alcalde, «por no tener, no tenían ni a los socorristas que correspondía en cada posta» ni tampoco «las banderas en los puntos nuevos». Un hecho que los vecinos no habían dudado en denunciar y el equipo de gobierno no está dispuesto a permitir.

García asegura: «Como dijimos desde el primer momento, vamos a ser muy exigentes y, aunque en la actualidad, con dos semanas de retraso, ya lo tienen todo correcto, el cumplimiento de ahora no les eximirá de la responsabilidades acumuladas».

ALEGACIONES // Cada procedimiento sancionador abierto por la Policía Local acabará en sanción por una cantidad «que determinará el instructor» después de que la mercantil presente sus alegaciones, pero el munícipe avanza «que no será poco» por la gravedad de la situación.