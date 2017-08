El Rototom reproduce el dispositivo de seguridad introducido en el FIB

El dispositivo de seguridad del Rototom Sunsplash, el macrofestival internacional de música reggae que se celebrará en Benicàssim del 12 al 19 de agosto, también contará con un refuerzo especial de efectivos, como ya ocurrió durante el FIB, dado que se esperan unas 20.000 personas diarias, con el fin de evitar altercados graves. De este modo, se incrementarán los agentes de Guardia Civil en hasta «un 35% con respecto a la edición anterior», según anunció ayer el subdelegado del Gobierno en Castellón, David Barelles; junto a la alcaldesa, Susana Marqués, tras finalizar la junta local de seguridad.

«La vigilancia va a ser similar a la del FIB, con medidas que irán dirigidas a evitar actos violentos de especial repercusión», apuntó Barelles. A estos recursos se suma «un aumento de la seguridad privada por parte de la propia organización de la cita, que multiplica su personal, como responsable del control en el perímetro interno del evento, con un equipo de 180 personas», dijo. En el amplio dispositivo también participarán Bomberos, Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Autonómica, entre otros.

El acceso al recinto para los usuarios se realizará «estrictamente caminando» y se habilitará un área de seguridad en todo el perímetro del mismo, donde tendrán lugar los conciertos, que estará cerrada a los vehículos que sean ajenos al Rototom. Asimismo, las plazas para aparcamiento quedarán reducidas en los aledaños, mientras que se habilitarán dos espacios de estacionamiento gratuitos más en la zona norte y este de la localidad.

Además, se realizarán controles exhaustivos en los tres puntos de acampadas, mientras que la vigilancia no se limitará al área de los conciertos, sino que también habrá en los viales de entrada, así como en la zona de playas y el casco urbano en general.

BOMBEROS

Los bomberos asumirán que no haya riesgos de incendios en los alrededores, dada la proximidad al Desert. También hay un plan especial de prevención de fuegos, tras el producido este fin de semana en Tomorrowland. Por este motivo, se llevarán a cabo revisiones en los accesos a la zona de cámping, para que los particulares no utilicen los hornillos de gas, mientras que las cocinas se han sustituido por vitrocerámicas. Y se ha establecido que no haya efectos pirotécnicos en los espectáculos.