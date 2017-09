Silvestre deja el grupo socialista de Moncofa por discrepancias internas

El concejal del Ayuntamiento de Moncofa Rafael Silvestre ha abandonado el grupo socialista y pasa a ser no adscrito. Con esta decisión, el PSPV se queda en el consistorio con cuatro ediles. El pasado martes, Silvestre registró el cambio con un escrito en las dependencias municipales. En la sesión plenaria de septiembre se dará cuenta, aunque en el pleno extraordinario que se celebrará esta tarde, ya formará parte del grupo de los no adscritos.

«Motivos personales me han llevado a tomar esta decisión, que en un principio no varía en nada, ya que yo estaba como independiente, pero siempre he seguido la línea de las decisiones del grupo socialista y ahora espero seguir igual», destacó Silvestre.

DISCREPANCIAS

Tal y como ha podido consultar Mediterráneo, estos «motivos personales» son desavenencias importantes, tanto con compañeros del grupo municipal, como con miembros de la ejecutiva y militantes del PSPV.

Por su parte, el portavoz del grupo socialista local, Jaime Picher, manifestó que «es una situación nueva y desagradable a la que tendremos que hacer frente con más fuerza y ganas hasta el final de esta legislatura».

Con esta decisión, la corporación municipal de Moncofa pasará a tener cinco grupos políticos, una situación que no había ocurrido hasta el momento. Recordar que pocos meses después del inicio de la legislatura dimitió una edila socialista. Ahora, a falta de año y medio para las próximas elecciones municipales, el PSPV se encuentra en una situación más que complicada tras el abandono de Rafael Silvestre.