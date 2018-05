La tierra de los olivos extraordinarios

La provincia es una tierra de olivos extraordinarios. Solo el palmarés de premios que acumula ratifica esta afirmación, tras el triunfo de la Olivera de Sinfo, en Traiguera, mejor ejemplar del 2018. Castellón suma 5 de los 12 galardones que concede anualmente la Asociación Española de Municipios del Olivo (Aemo), entidad que reconoce la riqueza de este territorio y también premió árboles de Canet lo Roig (2014), la Jana (2016), Culla (2012) y Segorbe (2009).

Pero no son necesarios trofeos de este tipo para presumir de este patrimonio milenario. «Sabía que era el mejor y el más grande, es impresionante. Una joya con gran categoría», detalla su propietario, José Manuel Alemany, Sinfo. Concentrado en su trabajo, el agricultor traiguerino se enteró de la noticia el jueves, cuando regresó a casa, tras decírselo su mujer.

Los expertos del jurado que decidieron la distinción valoraron «su longevidad y su espectacular estampa que emerge con una peana única por su tamaño y robustez, un tronco sólido y evocador que dibuja formas imposibles y una parte aérea majestuosa, sana y capaz de producir buenas cosechas año tras año... siglo tras siglo».

No obstante, la edad del olivo es difícil de calcular, al faltarle una parte importante del tronco. «Tiene más años que Matusalén», bromea su dueño. Creen que tendría más de 2.000 y, ubicado al lado de la Vía Augusta romana, ha visto pasar numerosos pasajes de la historia.

El Ayuntamiento de Traiguera presentó la candidatura junto a la Mancomunitat de la Taula del Sénia y el propietario. «Había que aprovechar la calidad de este magnífico ejemplar», señala el alcalde, Javier Ferrer, quien, junto al edil de Turismo, Kevin Salvador, confía en este recurso natural para atraer visitantes.

Futuro asegurado

Pero, por el momento, el de Sinfo está en zona privada. «Al estar dirección a Sant Rafael, no se enmarca en un itinerario marcado, pero veremos como explotarlo», según el munícipe. Su dueño no tiene problemas en mostrarlo. «Puede venir quien quiera, eso sí, que no toquen ni una rama», dice. Este vecino lo mantiene con mimo, regándolo con más de 4.000 litros al año. «Es mi preferido de los más de 3.000 que tengo, una herencia de mi padrino», recuerda. El nombre del árbol proviene de su abuela materna, Sinforosa, y su futuro está garantizado con las dos hijas de Alemany.

La película El Olivo, de Icíar Bollaín, trató el negocio relacionado con estos ejemplares. Manuel Cucala, de Sant Mateu, interpretó a Ramón, propietario de uno, y dejaba claro su sentimiento porque su familia lo quería vender: «No nos pertenece. Es de la historia, de la vida, de la tierra, de nuestros abuelos y bisabuelos y tatarabuelos. No es nuestro».

«Nunca me plantearía desprenderme de él», afirma Sinfo, quien el 17 de mayo recogerá en Córdoba el premio por el Mejor Olivo Monumental de España 2018.