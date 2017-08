La Vall d'Uixó instalará grandes bloques de hormigón para prevenir atentados

El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó colocará bloques de hormigón de gran tonelaje en los accesos al mercado de los viernes y en les grutes de Sant Josep.

Así lo han anunciado este lunes fuentes municipales tras mantener la alcaldesa de la Vall d'Uixó, Tania Baños, y el concejal de Interior, Javier Ferreres, una reunión con los responsables de la Guardia Civil y Policía Local para coordinar las medidas de seguridad a implantar en la ciudad ante la alerta 4 terrorista y tras los recientes atentados de Barcelona en los que han fallecido 16 personas.

Baños ha transmitido “tranquilidad” a la población y ha destacado que mientras se mantenga la alerta terrorista en todo el estado español “seguiremos con las medidas de protección y seguridad que se han implantado” y que consisten en la colocación de bloques de hormigón de gran tonelaje en los lugares donde hay gran aglomeración de gente para impedir el paso de vehículos”.

Así, se instalarán en los accesos al mercado de los viernes y ya se ha trasladado a los comerciantes los horarios en los que tendrán permitida la entrada para cargar y descargar, y en el acceso a les Coves de Sant Josep al ser el principal punto turístico del municipio y que diariamente acoge a cientos de personas, sobre todo durante el verano. También está previsto en los actos en los que haya gran cantidad de gente, como ferias.

Cabe recordar que al principio de la legislatura la Concejalía de Policía adquirió siete chalecos antibalas (que se suman a los tres que ya había) “para garantizar la seguridad de los agentes”. Por tanto, actualmente hay diez a disposición de la plantilla “y los policías locales que patrullen en la calle recibirán la orden oficial de utilizarlo”.

La reunión también ha servido para “reforzar el trabajo coordinado entre Policía Local y Guardia Civil ante cualquier caso que se pueda producir en la ciudad, extremando la vigilancia para detectar situaciones que pueden parecer cotidianas pero que pueden generar problemas”, ha señalado la alcaldesa.

Para finalizar, ha mostrado sus condolencias a los familiares de las víctimas de los actos terroristas de Barcelona y ha afirmado que “debemos diferenciar el terrorismo de la comunidad musulmana, porque las personas extremistas no son el reflejo de todas las que profesan una religión”. “El terrorismo no entiende de religiones ni de ideologías políticas, por eso tenemos que repetir que no tenemos miedo”, ha añadido.