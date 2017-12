La Vall llama a los vecinos a salvar la cúpula de la iglesia de la Asunción

La preocupación se ha instalado en la parroquia de la Asunción de la Vall d’Uixó como consecuencia del estado de conservación de su iglesia, hasta el punto de iniciar una campaña de sensibilización y búsqueda de apoyos bajo el lema Salvem la cúpula.

Tras esta iniciativa se encuentra la Associació Cultural Jacinto Agustí, creada hace casi 30 años para proteger y poner en valor el patrimonio histórico, arquitectónico, artístico y cultural vinculado con la Asunción. Ellos fueron los que, tras las lluvias torrenciales del pasado mes de enero, detectaron que «la cruz que corona la cúpula estaba torcida, lo que evidenciaba que se estaba hundiendo», explica el presidente de esta entidad, Paco Nebot.

Con esta primera pista, no tardaron en advertir unas filtraciones en la parte interior que han provocado visibles manchas de humedad que amenazan con afectar al estuco original, «que un técnico de Cultura calificó como uno de los mejores de Europa», además de los frescos de Castelló que decoran el techo del templo en la zona afectada.

REPARACIÓN COSTOSA / La inquietud es máxima y fue en aumento tras conocer que el presupuesto de la obra necesaria para solucionar este problema, «que solo puede ir a más si no se soluciona», asciende a 200.000 euros. Por ello, la asociación se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento, «pero al no ser patrimonio municipal dicen que su capacidad de intervención es limitada». Pero también se van a dirigir a la Conselleria de Cultura y al obispado para que tengan en cuenta esta previsión «urgente» en sus presupuestos del próximo año. De no hacer nada, según los técnicos consultados, las consecuencias podrían ser «catastróficas, sobre todo desde el punto de vista artístico y patrimonial», explica Nebot.

Hasta que quienes pueden realizar una aportación económica más cuantiosa respondan, desde la Associació Jacinto Agustí se han puesto en marcha para apelar a la colaboración ciudadana.

El primer paso lo dieron en el mes de noviembre, coincidiendo con un concierto presentación en la iglesia de la Orquesta Sinfónica Vivaldi organizado por la misma entidad, donde se expuso la problemática y se presentó la campaña Salvem la cúpula.

Su intención es sacar partido a partir de ahora de cuantas opciones estén a su alcance, como sucedió con la celebración del Día de las Ciudades Educadoras, jornada que aprovecharon para promocionar su causa con la venta de pulseras con el lema escogido. También estarán en la Fira de Nadal, que se desarrollará en este mismo entorno a partir de mañana. Saben que el dinero que pueden aportar los vecinos no podrá hacer frente al total de las obras, «pero es un punto de partida».