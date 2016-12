La Vall sanciona a la firma de limpieza por incumplimiento

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó ha aprobado realizar deducciones de 66.132.29 euros a Fovasa (antigua Secopsa) al considerar que no se ha prestado correctamente el servicio de recogida de basura y limpieza viaria en los meses de agosto y septiembre, ya que según los informes técnicos la empresa «incumple» condiciones del contrato que firmó con el anterior equipo de gobierno.

El concejal del departamento de Medio Ambiente y segundo teniente de alcalde, Jordi Julià, ha explicado que reclaman a la firma «un dinero que es de todos los valleros, porque no han renovado la totalidad de los vehículos, no han contratado al personal ofrecido en la oferta, hay falta de limpieza en los contenedores y no se ha designado un inspector del servicio pese a que el Ayuntamiento lo ha propuesto», señala.

Ante esta situación se abrirá un expediente sancionador «por faltas que podrían considerarse muy graves, porque están dañando el nombre y la imagen del municipio, pues el servicio de limpieza no funciona bien».

Entre los incumplimientos que se citan en el expediente también está la falta de limpieza viaria en los polígonos industriales. «Estamos trabajando para que se cumpla el contrato, porque no debemos nada a nadie y por eso solo defendemos los intereses de la ciudad», indicó Julià, quien criticó al PP por votar en contra de la medida, «demostrando que no piensa en el interés general de los valleros», concluyó.