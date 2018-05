Vistabella y Xodos dejan el plan para activar el entorno del Penyagolosa

El protocolo para lograr un plan estratégico de turismo que dinamice el entorno del Penyagolosa nace cojo. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publicó ayer el acuerdo entre la Agencia Valenciana de Turismo, el Patronato provincial, la patronal Ashotur y la Asociación Intermunicipal Municipios del Penyagolosa para llevar a cabo este documento, para lo cual cuentan para este año con un presupuesto de 210.000 euros. Pero dos de los tres municipios en que se asienta el parque natural, Vistabella y Xodos, han decidido no participar en la iniciativa descrita.

Lo hacen, según detalla la alcaldesa de Vistabella, Belén Bachero, porque se les exigía 10.000 euros a cada municipio y porque la asociación no tiene carácter de mancomunidad. Además, Bachero señala que estas dos localidades, junto con Atzeneta y Benafigos, ya crearon una mancomunidad para activar la zona, que promueve este año por segunda vez el Aplec del Penyagolosa los días 15,16 y 17 de junio.

En el lado contrario, el presidente de la asociación de municipios (en la que se integran Villahermosa, Castillo de Villamalefa, Figueroles, l’Alcora, Costur, Atzeneta, les Useres, Benafigos y Llucena, y alcalde de este último), David Monferrer, apunta que los costes son perfectamente asumibles por las localidades y que pueden ser solicitados a la Diputación en base al plan 135.

Por ello, dice no acabar de entender que Vistabella y Xodos hayan decidido no participar en el plan de dinamización, que busca «presentar una oferta global para que los turistas no se escapen de la comarca». Asimismo, apunta que el hecho de no constituir una mancomunidad se debe a que «generaría gastos».

En cuanto a una posible decisión política para dejar el proyecto, Monferrer no lo ve así, porque en Xodos gobierna el PP y hay localidades, como Costur o l’Alcora, donde Compromís está en el equipo de gobierno, como también en Vistabella. A pesar de eso, esta fundamentación política sí puede haber pesado.