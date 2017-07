El XXXII Concurso de Ganaderías se estrena con calor y mucho ambiente

Las temperaturas sofocantes que marcaron la jornada dominical no desanimaron a los aficionados y peñistas de la Vall d’Uixó para participar en la primera entrega del XXXII Concurso de Ganaderías de les Penyes en Festes, de la mano de Hermanos Ustaroz, de Arguedas (Navarra), que regresó a la plaza en la que se estrenó hace varios años.

El agua que habitualmente acompaña por tradición a los participantes cada tarde se agradeció de forma muy especial, aunque no tuvo nada que ver en la mala valoración que el jurado dio al conjunto de la exhibición.

Según Jesús Martínez, presidente de les Penyes, la primera muestra de la semana «ha sido decepcionante». «No ha sido como esperábamos. No sabemos si porque no ha hecho la selección que necesitaba este sitio o simplemente porque los animales no dan más juego», indicó. En contrapunto, el primer encierro, también protagonizado por toros de Hermanos Ustaroz, dejó mejor sabor de boca, a pesar de que solo corrieron cinco astados, el sexto se quedó en toriles. Martínez destacó que como esperaban, «eran muy bonitos, con buena cara».

EL MEJOR INICIO

Aunque las fiestas acaban de empezar, las sensaciones para la directiva no podrían ser mejores. El representante de la organización hizo referencia a las novedades que se incorporaron en el Chupinazo, con una fiesta de espuma, agua y música, con la que logran «retener a la gente en la plaza y alargar el ambiente» que iniciaron por la mañana en las carpas.

En el capítulo de incidencias, según los servicios médicos, solo habría que destacar dos atenciones por erosiones en la piel por la mañana y cinco leves, dos por contusiones y otras tres por unas heridas superficiales.