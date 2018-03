Alberto Fabra: 'No he hecho la vista gorda nunca, ni en Ciegsa ni en nada'

El expresident de la Generalitat Alberto Fabra ha asegurado hoy que no ha "hecho la vista gorda nunca", ni en Ciegsa ni en "nada", y ha negado que la empresa pública para la construcción de colegios se utilizara para "tramas" o para "poder decantar más poder o influencia a un bando u otro" del PP.



Durante su comparecencia en la comisión de Les Corts que investiga las actividades de esta empresa pública, Fabra ha reivindicado que Ciegsa fue "necesaria, útil y satisfactoria para toda la sociedad", y ha reprochado al actual Consell que no la haya extinguido, como su Consell acordó pero no le dio tiempo a hacerlo.



"Si tan mala era, ¿por qué han prorrogado su existencia?", ha preguntado Fabra, quien ha añadido que lo dejó "todo encaminado" para liquidarla pero en estos momentos "sigue vigente" y la usan "para pagar barracones y más cosas", pese a que el actual Consell la cuestionaba y decía que la Conselleria podía atender esos servicios.



Preguntado por los sobrecostes de Ciegsa, Fabra ha afirmado que "los complementarios" o los "añadidos" a los proyectos "no se le ocurren al político de turno", sino que los posibilitan las firmas de los técnicos, y ha añadido que quiere "pensar" que en Ciegsa fueron justificados y dentro de la ley.



Ha negado que esos sobrecostes vinieran motivados por la guerra interna del Partido Popular y que Ciegsa o cualquier otra empresa pública fuera utilizada para "favorecer" a sectores del partido, y ha resaltado que hubo controles y no se detectó ninguna "salvedad o incumplimiento grave" en la empresa pública.



"Se ha demostrado que Ciegsa era absolutamente necesaria, y que el problema lo hubiéramos tenido si no hubiera existido", ha indicado el expresident, quien ha relatado que durante su mandato no pudo hacer casi colegios porque "no había dinero" y "no daban los números" ni para pagar "lo fundamental".



Fabra ha manifestado que ya le habría gustado que "el único problema" que se hubiera encontrado al llegar a la presidencia de la Generalitat fuera Ciegsa, pues en ese momento "no había dinero" para pagar la educación, la sanidad y los servicios sociales, no existía el FLA ni el Plan de pago a proveedores, y la gente estaba "en cola para cobrar".



Ha hecho hincapié en que, en ese contexto, el Consell redujo 71 entes públicos en cuatro años, con un ahorro de más de 3.250 millones de euros, y por ello propuso extinguir Ciegsa, de forma que sus acciones pasaran a la Entidad de Infraestructuras y que el Consell asumiera la deuda que tenía.



Según ha dicho, el único motivo que le llevó a proponer la extinción de Ciegsa fue reducir el sector público, para lo cual se pidió a la Intervención de la Generalitat un informe sobre los activos y pasivos, y ha justificado el ERE que se presentó en que la empresa no tenía actividad.



El expresident ha considerado que, "si hubo cualquier incidencia" en Ciegsa, "serán los tribunales los que lo tengan que determinar", y ha señalado que posiblemente tendría que haber una comisión de investigación "si no se hubiera creado Ciegsa, porque se habrían hecho solo la mitad de los colegios que hay en la Comunitat".



A su juicio, las dudas sobre una "falta de control" en ella "no están fundadas en la realidad", y ha aseverado que "gracias al PP y Ciegsa" se construyeron 600 colegios en la Comunitat Valenciana.



"Entiendo que se hizo todo bien, y si no, ahí están los tribunales", ha concluido Fabra, quien ha destacado que, gracias al "instrumento" de Ciegsa, en poco tiempo y con "inmediatez" se hicieron muchos colegios que aliviaron la "angustia" de muchos municipios y del sistema educativo.