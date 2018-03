Camps se exculpa y afirma que fue Zaplana quien trajo a el Bigotes

En un tono diferente del empleado en su comparecencia de la víspera ante el Congreso, el expresident de la Generalitat valenciana Francisco Camps reiteró ante el juez de la Audiencia Nacional su ignorancia sobre la contabilidad del PPCV, que atribuyó en exclusiva al exsecretario general de la formación, el castellonense Ricardo Costa y, como novedad, señaló a su predecesor al frente del Consell, Eduardo Zaplana, como quien trajo al responsable del caso Gürtel en València, Álvaro Pérez, el Bigotes, si bien aseguró que no sabe por qué lo hizo. Una alusión que tuvo respuesta inmediata. «No tengo que hacer muchos esfuerzos para demostrar la falsedad de tal afirmación», indicó Zaplana. «En la memoria de todo el mundo debe estar presente mi relación con Camps desde que abandoné la presidencia de la Comunitat y las fechas en las que Orange Market inició su actividad», añadió en clara alusión al distanciamiento entre ambos.

Camps, quien fue recibido por su propia imagen en cartón piedra en un deportivo rojo, en referencia a la causa sobre la Fórmula 1 por la que está siendo investigado, declaró como testigo en el juicio a la rama valenciana de la Gürtel, donde contradijo la versión que aportó el Bigotes cuando dijo que conoció al expresidente valenciano a través del empresario y yerno de José María Aznar, Alejandro Agag. En el mismo sentido, el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, señaló que Orange Market se creó porque, cuando la trama dejó de trabajar para Madrid, el Bigotes conoció a Camps y este les planteó trabajar en Valencia para el PP.

«me lo enviaron de madrid» // Sin embargo, Camps negó que fuese Agag quien le presentase al Bigotes y dijo que le vio por primera vez en su presentación como candidato a la presidencia de la Generalitat, en un acto de Alicante en el año 2002 que se celebró «en un pabellón deportivo».

«Me lo enviaron desde Madrid», precisó Camps para añadir: «El presidente del partido (en Valencia) dijo que esta persona es la que se encargaría de los temas de organización de los actos, de entarimados y todo ese lío».

«Apareció por allí», explicó Camps en relación con el Bigotes, con quien dijo que está «enfadadísimo» después «de este follón que ha organizado con el partido». Apuntó que no le consta que Zaplana tuviera relación personal con el Bigotes y aseguró que no le preguntó por qué le recomendó para organizar los actos.

El expresident negó que ordenara una financiación ilegal del PP de Valencia para las campañas electorales de 2007 y 2008: «Jamás habría defendido o permitido un sistema de este tipo». «Nadie se ha enriquecido, nunca jamás, ni en mi gobierno ni en los altos cargos ni en el propio partido», añadió el expresident.

un «absurdo» // Camps aseguró que «es absurdo» que él y el expresidente de Les Corts Juan Cotino ordenasen el presunto sistema de financiación ilegal.

Negó lo declarado en el juicio por Ricardo Costa. Igualmente y en referencia a el Bigotes indicó: «Cómo no voy a estar enfadadísimo con este señor después de este follón que ha organizado con el partido». Apostilló: «No ordené que se pusieran en contacto con empresarios para pagar actos y jamás en mi vida tuve reuniones con ninguno de ellos, y me extrañaría que Costa lo hiciera aunque luego la vida te da sorpresas». «Costa no solo no me dio cuenta de ninguna irregularidad, sino que cuando saltó esta cuestión yo le llamé para preguntarle ‘qué es lo que está pasando’ y me dijo: No te preocupes, presidente, son falsedades».