Camps pide poder ejercer su defensa "sin interferencias ni filtraciones"

El expresidente de la Generalitat Francisco Camps, citado a declarar como investigado el próximo 24 de enero por la instructora del caso Valmor, ha pedido poder ejercer su defensa sin interferencias y que no se sigan produciendo filtraciones sobre los escritos que presentan las partes.

Camps ha presentado este jueves en el juzgado un escrito de queja ante las filtraciones, que considera vulneran su intimidad y su derecho a la defensa y generan un ambiente de no presunción de inocencia, después de que un periódico haya publicado ese escrito horas después de su presentación.

Considera que no tiene sentido que el escrito sea objeto de debate público y que, aunque sea habitual, no es legítimo por que hay un secreto de sumario decretado, y ha manifestado que espera que el escrito no esté "machacado ni malbaratado" por haberse publicado.

En un encuentro que en un principio iba a ser off the record pero en el que finalmente ha hecho declaraciones a las cámaras de televisión, ha dicho que su responsabilidad ante el juzgado de instrucción número 2 no es como político sino como querellado e investigado (imputado), por lo que ha pedido de forma reiterada poder defenderse sin que se opine sobre ello.

Por ello, ha instado al respeto y a que no se diriman estas cuestiones fuera de la sede judicial y, por tanto, que no se faciliten los escritos a los medios de comunicación.

El escrito ha sido remitido a las partes personadas en el caso Valmor y al fiscal Anticorrupción, Vicente Torres, de quien ha dicho esperar que actúe como corresponde.

Sobre su recurso contra la citación para declarar como investigado el 24 de enero por un supuesto delito de prevaricación y otro de malversación, ha señalado que se enteró por un tweet del Tribunal Superior de Justicia de esa citación, algo que no le parece adecuado ni justo.

Camps ha pedido que si finalmente tiene que declarar -ya que también ha presentado un recurso al respecto- que se haga una excepción en el procedimiento penal español y su declaración como investigado sea pública para que no continúen las filtraciones que se han producido durante los últimos 3 años, ha dicho.

Ha asegurado no estar preocupado por ninguna de las preguntas que se le puedan formular durante su declaración en enero ni tampoco tener ningún miedo.

El expresidenet de la Generalitat ha afirmado que él no ha filtrado documentos, ni tampoco lo han hecho su abogado Javier Boix en el juicio de los trajes, del que fue absuelto, ni ahora Pablo Delgado, su letrado en este proceso judicial.

Ha insistido en que no había convocado una rueda de prensa, sino que había llamado a un grupo de periodistas que se han interesado por él en los últimos años a raíz del caso que investiga presuntas irregularidades en la organización de los grandes premios de Europa de Fórmula Uno que tuvieron lugar en Valencia entre 2008 y 2012, aunque finalmente el propio Camps ha roto el off the record al hacer declaraciones a las televisiones.