La Generalitat paga a sus proveedores por debajo de los 60 días

La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico ha reducido el Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) por debajo de los 60 días que marca la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en relación a la legislación sobre morosidad. En concreto en el mes de noviembre la Generalitat ha conseguido reducir el plazo de pago a 58,2 días.

El dato contrasta con la situación existente hace un año. A finales de noviembre de 2015, el PMP global de la Generalitat se situó en 87,52 días, encadenando 3 meses por encima de los 60 días que contempla la mencionada ley. La situación, un año después, se ha revertido al rebajar esa cifra a poco más de 58 días en noviembre de 2016 y a la espera de la cifra de cierre de año, cuando se acaben de cargar en diciembre las facturas pagadas con el FLA por valor de 907 millones que, previsiblemente, arrojarán una cifra todavía menor.

Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, superar durante más de dos meses consecutivos un PMP que exceda en 30 días el plazo máximo de pago establecido en la ley de morosidad, que es de 30 días -es decir, abonar a los proveedores por encima de los 60 días-, conlleva la imposición por parte del Ministerio de Hacienda de un conjunto de medidas preventivas, correctivas y coercitivas.

"Esta regulación, en el caso valenciano, es absolutamente vergonzosa, porque el sistema no discrimina la situación de partida de las diferentes comunidades", ha lamentado la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, quien ha añadido: "La Comunitat Valenciana hace un gran esfuerzo para abonar las facturas cuanto antes y no puede pagar antes porque sufre la peor financiación por habitante de toda España, un dato reconocido por todos los expertos, incluidos los del Ministerio de Hacienda, por el propio Gobierno central y, recientemente, por la Sindicatura de Comptes, que ha cifrado en 14.380 millones el dinero que se ha escamoteado a los valencianos por no tener una financiación per capita como el conjunto de los españoles".

Ferrando ha recordado que las oscilaciones al alza y a la baja del PMP de la Comunitat Valenciana "dependen directamente de las disposiciones de FLA que realiza arbitrariamente el ministerio", dados los "enormes problemas de liquidez de la Generalitat, como ha reiterado el Síndic de Comptes en su última auditoría, como consecuencia de la infrafinanciación". "Por eso, es un auténtico disparate que el ministerio amenace con penalizar a la Comunitat Valenciana por una infracción cuyo responsable es el propio ministerio, que se ha negado hasta ahora a resolver el problema modificando un sistema de financiación caducado desde el 1 de enero de 2014".

A pesar de las dificultades, Clara Ferrando ha hecho hincapié en que el dato de noviembre sitúa a la Comunitat Valenciana por debajo del listón de los 60 días. "Pagar lo más pronto posibles a nuestros proveedores, dentro de nuestras evidentes limitaciones, nos permite proyectar una imagen de Administración seria y fiable, que se esfuerza a pesar de los problemas de fondo. Ahora quien trabaja para la Generalitat sabe que cobra, que no somos una Administración morosa. El anterior Consell llegó a tener el PMP en 99,07 días", ha apuntado la secretaria autonómica.

Para la Consellería de Hacienda, en cumplimiento del Acord del Botànic, es una prioridad hacer frente a los pagos de los servicios fundamentales, además del gasto sanitario como las facturas farmacéuticas o los abogados del turno de oficio, así como la atención a la dependencia, que se paga a mes cumplido. Por lo que respecta a los pagos a los ayuntamientos, la carga de facturas se hace priorizando la antigüedad y, dentro de la antigüedad el gasto social.

"El sistema de financiación autonómico actual es perverso con la Comunitat Valenciana. Necesitamos que el Estado nos transfiera más recursos y no nos obligue a generar deuda aceptando un FLA que tenemos que devolver con intereses, pero desde la Conselleria de Hacienda hacemos todo lo posible para que ni los ciudadanos ni nuestros proveedores sufran las consecuencias. Supone un gran esfuerzo para la Tesorería, pero hemos venido a gestionar y estamos demostrando que sabemos hacerlo, incluso con los escasos recursos con los que contamos", ha indicado.

El pago medio a proveedores global incluye las facturas de la Generalitat y su sector público, además de las instituciones que dependen de la administración valenciana. Así cabe destacar la reducción en el PMP de las universidades públicas valencianas. En concreto, la Universidad de Alicante tiene un PMP de 5 días; la Miguel Hernández de Elx, de 13; y la Universitat Politècnica de València, de 14,5 días. La Universitat de València i la Jaume I de Castellón tienen un PMP inferior a un día.