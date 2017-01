González exige diálogo a la UE ante el macho alfa imprevisible de Trump

El expresidente del Gobierno Felipe González ha reclamado hoy mayor diálogo y tolerancia en el seno de la Unión Europea para afrontar sus crisis actuales, especialmente ante la nueva relación que se le abre con EEUU con la llegada de Donald Trump, a quien ve como un "macho alfa imprevisible".

González ha hecho estas afirmaciones durante su discurso tras recoger el Premio de Convivencia de la Fundación Manuel Broseta, que en su vigésimo quinta edición le ha reconocido su papel para la incorporación de España a la CEE en 1985 junto al entonces presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, quien hoy no ha podido acudir al acto por su delicado estado de salud.

En un solemne acto en el Palau de la Generalitat presidido por el jefe del Consell, Ximo Puig -con quien ha departido en privado antes del acto-, González ha alertado ante los retos que tiene ante sí la UE, desde los económicos hasta los políticos, pasando por la crisis de refugiados y las consecuencias de la llegada de Trump en la relación con Estados Unidos.

"Necesitamos más de Europa", ha reclamado para advertir sobre el efecto del Brexit y el ascenso de los nacionalismos excluyentes, pedir un mayor respeto por "el pluralismo de las ideas" y reivindicar "el sentido de la palabra diálogo frente a monólogos sucesivos".

Por su parte el President de la Generalitat, Ximo Puig, ha reivindicado la necesidad de reparar el contrato social para garantizar la supervivencia del modelo europeo que impulsaron el expresidente del Gobierno, Felipe González, y el expresidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, con la firma del Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea en 1985.

La Fundación Profesor Manuel Broseta ha reconocido la trayectoria política e institucional de ambas personalidades y les ha hecho entrega del XXV Premio Convivencia, en un acto en el que ha estado presente el expresidente del Gobierno, Felipe González. Con este galardón, tal y como ha señalado el jefe del Consell, se ha destacado que el ejemplo de Jacques Delors y Felipe González "anima a acometer la batalla contra el miedo de Europa".



"Frente al miedo y la erosión del Estado del Bienestar, apostamos por la garantía de derechos sociales", ha apostillado Puig, quien, a su vez, ha señalado que sin la Europa social, "no sobrevivirá ni siquiera la Unión Europea del mercado único". En este sentido, Puig ha insistido en llevar a cabo este proceso de reconstrucción con "esperanza" y aceptando que los problemas de las personas "ya no se resuelven aisladamente por sus Estados".

El jefe del Consell ha considerado "muy pertinente" el fallo del jurado de la Fundación Profesor Manuel Broseta en un momento en el que "los ciudadanos ya no contemplan Europa en positivo, sino que se señala como un tercero del que sólo emanan sanciones, restricciones e imperativos impopulares".

Ante esta realidad que ha provocado "falta de liderazgo y déficit ideológico sobre la propia concepción de Europa", Puig ha vuelto a ensalzar la figura del expresidente del Gobierno y del expresidente de la Comisión Europea, a los que ha definido como "líderes de la Europa en positivo, consciente de su papel en el mundo y en la vida de sus ciudadanos".

Además, según el jefe del Gobierno valenciano, ambos líderes son un ejemplo de "tiempos especialmente intensos", en los que se dieron los pasos necesarios para construir el Mercado Único Europeo, fortalecer las instituciones comunes y fijar los criterios para el establecimiento del euro.

"Felipe González y Jacques Delors fueron líderes de construcción y no de defensa, líderes propositivos y no reactivos, líderes europeístas y no renacionalizadores", ha añadido Puig.

Homenaje al profesor Manuel Broseta

Por otro lado, el President de la Generalitat ha recordado "la trayectoria de vida al servicio de los valores propios de la convivencia democrática" del profesor Manuel Broseta, coincidiendo con el 25 aniversario de su asesinato a manos de ETA. Puig ha señalado que, un cuarto de siglo después, "la fortaleza de los valores democráticos y la pacífica fortaleza de nuestra sociedad demuestra que su vida y su ejemplo siguen dando los frutos deseados".

Asimismo, tanto Ximo Puig como el premiado Felipe González, han agradecido su labor a la Fundación Profesor Manuel Broseta y a su familia por el esfuerzo que realizan, año tras año, para "mantener viva la llama de este valenciano ilustrado, demócrata y valeroso" y, además, demostrar que "todo su esfuerzo y energía sirvió para mucho", según el propio jefe del Consell.

Antes de que comenzara el acto institucional de entrega del XXV Premio Convivencia Profesor Manuel Broseta en el Palau de la Generalitat, Puig también ha estado presente en el homenaje al jurista valenciano celebrado, como cada 15 de enero, en el parterre dedicado a su figura en Valencia.