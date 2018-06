Las lluvias, beneficiosas para el campo excepto en algunas zonas inundadas

Las fuertes lluvias registradas el fin de semana en la Comunitat Valenciana han sido en general beneficiosas para el campo, excepto en algunas zonas donde ha habido inundaciones y se han producido daños en las infraestructuras y en algunos cultivos como el caqui, arroz y frutales.

Así lo han asegurado fuentes de la Unió, que han indicado que hasta los próximos días no se podrá conocer el alcance de los daños que las lluvias pueden haber provocado en zonas de las comarcas de La Ribera, La Costera y La Safor, donde las precipitaciones han sido más fuertes.

La organización agraria tiene constancia de que en lugares donde han caído más de 140 litros por metro cuadrado ha habido problemas en las infraestructuras agrarias, debido especialmente a arrastres y desprendimientos de los márgenes o ribazos.

Además, los campos de cítricos o caqui que han resultado inundados, si el agua no es absorbida en poco tiempo, deberían ser drenados por los agricultores para evitar la asfixia radicular de los árboles o la aparición de hongos debido a la humedad.

"El riesgo latente genera preocupación por ver cómo evolucionan los campos más inundados", han indicado las fuentes, que han señalado que los cultivos más afectados podrían ser el caqui y el arroz.

El caqui porque la excesiva humedad puede hacer que se pierdan frutos, lo que supone una merma de la cosecha, y en el caso del arroz, al estar bajo el agua, la planta aún pequeña puede haber sido arrastrada por las lluvias torrenciales, aunque hasta que no baje el nivel no se podrá comprobar.

"Hay preocupación, pero habrá que esperar", han indicado desde la Unió, que señalan que aparte de estas zonas donde las lluvias han sido más intensas, en el resto de la Comunitat y de cara a la futura cosecha de cítricos y de viñedos, las precipitaciones son beneficiosas.