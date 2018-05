Milagrosa Martínez evita al TSJ y va directamente a prisión este jueves

La exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia valenciano acepte su petición de que este miércoles, no tenga que ir personalmente al Palacio de Justicia para comunicar dónde cumplirá la condena de nueve años de cárcel en la pieza del caso Gürtel referida al pabellón valenciano en la feria de Fitur.

Según una providencia hecha pública este martes por el TSJCV, la Sala de lo Civil y Penal asegura que Martínez «podrá evitar su comparecencia personal ante esta Sala, bien presentándose voluntariamente en el Centro Penitenciario de su elección este jueves previa comunicación a esta Sala con el fin de regularizar su situación, o bien encomendar a su procurador» que el miércoles comparezca para recoger en su nombre el mandamiento de ingreso en prisión en la cárcel que haya elegido.

La Sala advierte a Martínez de que, «al tratarse de una ejecución de sentencia firme y ejecutoria, de no proceder a su ingreso voluntario se librarán de inmediato las correspondientes órdenes de busca y captura». El pasado día 16, el TSJCV emitió once providencias de ejecutoria penal, una por condenado; en la que afecta a la también expresidenta de Les Corts Valencianes, se le reclama 5.000 euros de multa por cohecho pasivo y la entrega de un reloj marca Hublot que, de no entregar, supondrá el embargo de 2.400 euros de sus bienes.

El alto tribunal valenciano citó para la jornada este miércoles, después de que el Supremo confirmase las condenas, a ocho de los once condenados en la pieza del caso Gürtel relativa al pabellón valenciano en Fitur para que ingresen voluntariamente en prisión este jueves.