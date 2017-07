Puig: "El Gobierno tiene que explicar por qué está en contra del valenciano"

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Yo soy valenciano parlante. Pero escribo mejor en castellano. Quisiera tener libertad para poder comunicarme en castellano y no obligatoria-mente en valenciano si me dirijo a alguna institución pública. Eso es lo que quiere el Gobierno de España, si no lo entiendo mal.