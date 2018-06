Puig garantiza paridad en el Consell tras la marcha de Montón a Madrid

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado este miércoles que todavía no ha afrontado la crisis que tiene que hacer en su gobierno tras la marcha de la consellera de Sanidad, Carmen Montón, al nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez, aunque ha garantizado que será "paritario".

A preguntas de los periodistas durante su vista al Salón Internacional de la Logística y la Manutención (SIL) de Barcelona, Puig ha asegurado que empezará a pensar en la remodelación "mañana", es decir, este jueves, cuando regrese de Barcelona y que, aunque la designación le corresponde a él, "por supuesto" que lo hablará con la vicepresidenta, Mónica Oltra.

"No he pensado en estos momentos esta cuestión. Paritario va a ser porque ahora es 50/50 y 60/40 está garantizado", ha asegurado Puig, quien preguntado sobre el perfil del sustituto o sustituta de Montón, ha insistido en que en este momento no está "situado en esa coyuntura", ha informado la Generalitat.

Ha reconocido que "es verdad que necesariamente" tienen que "hacer una crisis" aunque ha asegurado que "mañana (este jueves), a partir de volver de Barcelona comenzaremos a hablar y ver cuál es la definición que hemos de hacer en este momento" porque están "en la recta final de la legislatura" y les interesa "saber qué es lo que corresponde".

Preguntado sobre si lo consensuará con Oltra, ha asegurado que, aunque es "evidente" que la designación le corresponde, "por supuesto" que hablará con ella "del conjunto que se necesita".

El Jefe del Ejecutivo valenciano ha recordado que "el equipo es muy importante y se mantiene básicamente el que hay".

"Es el gobierno que ha sido más estable de la historia del autogobierno de la Comunitat", ha defendido Puig, quien ha indiciado que aunque ya no podrán decir que agotarán la legislatura con los mismos consellers, ha resaltado que han "aguantado una parte sustancial de la legislatura porque el factor de estabilidad es muy importante, en lo económico y en la política".

Puig ha asegurado que está "muy contento" de la presencia de dos ministros en el Gobierno de Sánchez, José Luis Ábalos (Fomento) y Montón (Sanidad) y se ha confiado en que en el segundo escalón también habrá presencia valenciana y que "continúe la racha".

"Hacía mucho tiempo que en un Gobierno de España no había ministros valencianos, dos en este caso, y además, en áreas importantes, y creo sobre todo, que el acento valenciano estará presente en el consejo de ministros", ha concluido.