Puig: "Lo que más me gusta al llegar a casa es ver a mi perro Pancho"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, destaca en una entrevista a la Agencia EFE su pasión por los perros, en especial por el suyo, "Pancho", y desvela que está enganchado a las plataformas de cine por internet. Además, le gustan mucho los grupos de música en valenciano, como Manel y La Gossa Sorda.

-- Su abuelo le decía aquello de "tú xiquet, sempre d'esquerres". ¿Hay alguna frase que usted repita a sus hijos?

-- No es una frase, es una consideración general: que sean tolerantes y que respeten a la gente.

-- Como periodista que es, ¿necesita empezar el día devorando la prensa y las noticias?

--Sí, sí. Yo soy de papel aún. Me sumerjo en lo digital y la virtualidad está bien, pero tengo que tocar el papel, el tacto es muy importante. Si no, te quedas con menos sentidos.

--¿Si Morella no existiera habría que inventarla?

--Por supuesto, pero es muy difícil de inventar. Un pueblo no es un conjunto de viviendas, es mucho más. Morella tiene un alma que está ahí, y un peso y una huella histórica que le dan un sello propio.

--Cuando llega a casa después de una jornada de trabajo, lo que más le gusta hacer es ...

--Pues ver a Pancho. Y hablar con mi mujer. Y después ver Netflix o Filmin, o lo que hacen en la televisión, pero la veo poco.

--¿Cuál es la música que le acompaña habitualmente?

--Me gusta la música clásica en general, sin ser un melómano. Y después me gusta la música en valenciano, Serrat, Sabina ... soy bastante tradicional con mi generación. Y de gente nueva, me gustan Manel y La Gossa Sorda.