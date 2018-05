Puig: "Los valencianos no quieren volver a la vergüenza de Consells deshonrados"

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha expresado este domingo la "certeza" de que los valencianos no quieren volver a pasar "la vergüenza de unos Gobiernos deshonrados, que además han sido letales para las finanzas de la Generalitat y para los derechos de los ciudadanos".

Puig ha intervenido en la Fiesta de la rosa de Torrent (Valencia) junto al secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quienes han dedicado gran parte de sus intervenciones a hablar de la moción de censura, pero también se han referido a la situación de la Comunitat Valenciana.

El también president de la Generalitat ha reivindicado que cuando apareció el caso Gürtel el PSPV-PSOE dijo iba a luchar "hasta el final" para acabar con la corrupción, y ha expresado su reconocimiento a quienes dieron la cara durante los veinte años de Gobierno del PP, que fueron "muy, muy difíciles".

Ha destacado que el 34 % de los consellers del PP están "o imputados o en prisión" y que tres de sus cuatro presidents de la Generalitat están imputados y uno de ellos en la cárcel, y ha preguntado si los que estaban a su alrededor, y que "ahora dicen que no estaban", no sabían "nada".

"Había una metástasis de la corrupción", ha afirmado Puig, quien ha lamentado que en la Comunitat "no solo ha habido un gran problema de corrupción adosado al PP; es que la corrupción ha afectado en gran medida a toda la sociedad", por lo que es necesaria una "regeneración profunda".

Puig ha aseverado que el PP "siempre secuestra y expropia" las instituciones, y frente a ello los socialistas han trabajado desde el Consell para "mejorar la vida de las personas" y han cumplido sus compromisos, como acabar con los copagos farmacéuticos o recuperar el hospital de Alzira para el sistema público.

Por ello, ha hecho un llamamiento a que dentro de un año se recupere "con más fuerza y más potencia todas las instituciones", pues se ha demostrado que "no es lo mismo" que gobierne la izquierda que la derecha" y en estos tres años han mejorado todos los indicadores.

"A TOPE" CON LA EJECUTIVA FEDERAL

En clave nacional, ha expresado el apoyo y el compromiso "a tope, cien por cien" de los socialistas valencianos a la Ejecutiva federal del PSOE en la moción de censura, porque para completar el cambio en la Comunitat Valenciana hace falta un Gobierno "cómplice" en España.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha destacado que solo en la Comunitat Valenciana hay 420 implicados en procesos judiciales por la gestión del PP, y ha ironizado con que los populares dirán que son "420 casos aislados".

Ábalos ha recordado que recientemente ha tenido que comparecer en la comisión de Les Corts que investiga la gestión de Feria Valencia, y ha afirmado que "manda narices" que solo le hayan llamado a él, cuando había 33 concejales en el Ayuntamiento de Valencia.

Ha considerado que eso es lo que tiene el ser secretario de Organización del PSOE, que "te conviertes en la diana inmediatamente", pero ha destacado que esa comparecencia le hizo recordar los años pasados.

Ábalos ha afirmado que Puig siempre va a contar con su respaldo, porque representa "el logro del esfuerzo de todos" en la lucha contra la corrupción, y también "el desquitarse al menos de lo que sufrieron muchos otros".

Ha indicado que la situación del expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana no se la desea a nadie, pero se la buscó "él solito", y le ha servido para recordar a los que "más se la jugaron" y le "plantaron cara".

"Todo aquello no pudo ser obra solo del PP, necesitó de un clima, de todo un relato que otros construyeron y ahora parece que no tienen nada que ver", ha criticado Ábalos, quien ha añadido: "ya está bien", son muchos años con el caso Gürtel y "no hay ninguna razón para que se nos invite a que esto forme parte de nuestra normalidad".