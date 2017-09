Rajoy advierte de que no se aprobará un nuevo modelo de financiación autonómica hasta que no haya un acuerdo PP-PSOE

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha alertado de que "no se va a aprobar" el nuevo modelo de financiación autonómica si no hay un acuerdo con el PSOE, al que ha instado a sentarse con el Gobierno de España para hablar del nuevo sistema. El jefe del Ejecutivo se ha manifestado así en la clausura de la reunión interparlamentaria de su partido celebrada este sábado en Alboraya (Valencia).

"Si hay un acuerdo PP-PSOE, habrá modelo de financiación autonómica, pero el PP en solitario no puede" sacarlo adelante, ha señalado Rajoy durante la clausura de la Interparlamentaria del PP, en la que ha recordado que el grupo popular en el Congreso de los Diputados cuenta con 137 parlamentarios.

Por ello, ha instado al PSOE a que siente al líder del PSPV-PSOE y president de la Generalitat, Ximo Puig, o a "quien quieran" del partido a hablar para llegar a "un entendimiento y un acuerdo" sobre el nuevo modelo de financiación, en lugar de "organizar manifestaciones y esas cosas".

De lo contrario, ha asegurado, "no será posible" el nuevo modelo de financiación, ya que él no hará lo que los socialistas hicieron en 2009 y el PP no apoyará el nuevo sistema.

Rajoy ha apelado a la "asunción de responsabilidades" que corresponde a cada uno en la vida política, y ha añadido que "lo mismo ocurre" con el Pacto nacional del Agua, que se empezará a negociar este año, por lo que ha invitado a todos los partidos, y "desde luego" al PSOE, a que "entre" en esa negociación.

BONIG: "NINGUNA ARTIMAÑANA NOS VA A PARAR EN DEFENDER LA LIBERTAD EDUCATIVA"

Por su parte, la presidenta del PP en la Comunitat (PPCV), Isabel Bonig, ha aseverado que "ninguna artimaña legal" va a parar a este partido en la defensa de la libertad de los padres para elegir el tipo de educación y la lengua en la que quieren que estudien sus hijos, pese al decreto ley sobre plurilingüismo del Consell.

En ese sentido, la valldeuxense ha anunciado que van a estudiar "todos los instrumentos legales" para lograr que se cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano que anuló el decreto de plurilingüismo.

Bonig ha recomendado a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, quien ayer pidió a los dueños del restaurante donde se celebra la Interparlamentaria que cerraran las puertas porque el PP se va sin pagar, que no se preocupe, pues el PP "siempre paga sus facturas", y que pague ella lo que debe en dependencia o a los centros de empleo.

La dirigente popular ha reivindicado que el PPCV es "fundamental" para el PP nacional y que los populares valencianos son "reivindicativos", pero también "trabajadores y leales", y ha criticado a los llamados Gobiernos del cambio, que "solo traen imposición, sectarismo y más pobreza".

A su juicio, en estos momentos de "política de baja calidad", en la que se "premia el ataque personal y a las ideas" en lugar de la confrontación del proyecto político, los nuevos Gobiernos "siguen sin entender" que no se puede gobernar "desde el odio y desde el rencor" y con "prejuicios ideológicos".