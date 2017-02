Una apuesta de un euro le otorga 2,4 millones

Nadie le pone cara todavía, pero la intriga invade a Castellón, que elucubra sobre quién es el nuevo millonario que ha ganado casi 2,4 millones de euros jugando a la Primitiva. ¿Será un vecino de capital? ¿Alguien que estaba de paso? ¿Un hombre o una mujer? ¿A qué se dedicará?... Muchos son los interrogantes que siguen sin respuesta, por el momento, tras saltar la noticia el jueves con el sorteo de la lotería.

«El ganador puede ser cualquier vecino del barrio o alguien que estuviese de paso, ya que nuestro despacho está en pleno centro y hay mucha gente que trabaja, compra o hace gestiones por aquí cerca. Tenemos mucha curiosidad por conocer su identidad», explicaba ayer a Mediterráneo Laura Deusdad, de la administración número 10, en el número 2 de la calle Zaragoza, donde fue validado el boleto ganador.

Y es que, tal y como han confirmado desde Loterías y Apuestas del Estado, el nuevo millonario de Castellón jugó una apuesta automática para el jueves y con una inversión de tan solo un euro, ha ganado 2,4 millones de euros, casi 400 millones de las antiguas pesetas.

El ganador ha acertado los seis números más el reintegro del sorteo y, así, ha logrado embolsarse nada menos que 2.399.659,45 euros. Una jugosa cantidad que le permitirá, si lo desea, cambiar sustancialmente de estilo de vida.

No es necesario que el afortunado pase por la administración de lotería si no quiere, pues el premio se cobra a través del banco, lo que provoca que muchos de los afortunados mantengan su anonimato y no hagan pública su buena suerte en el azar, pasando desapercibidos. «Puede que no lleguemos a enterarnos de quién es el dueño del boleto premiado porque se vaya directo al banco. Nos encantaría que le hubiera tocado a alguien conocido. La verdad es que nos ha dado una alegría tremenda y una satisfacción muy grande saber que hemos repartido tanto dinero y nos gustaría conocer al afortunado», inciden desde el despacho número 10 de Castellón, propiedad de Raúl Cabedo. Los loteros animan al ganador a pasarse por la oficina y compartir su alegría, y esperan que el dinero haya ido para una persona que lo necesitara.

Otros agraciados en la provincia

El premio en cuestión se divide en dos bloques, el de 1,58 millones por acertar los seis números agraciados más el reintegro (3, 16, 25, 29, 35 y 40; 7), al que acumula otro de casi 810.000 euros que corresponden a la segunda categoría del sorteo (seis números acertados, sin reintegro). Castellón, Vinaròs, Benicarló y Burriana ya han vivido en el pasado la mágica experiencia de repartir suerte y una lluvia de millones.

