La cantante Raquel ya es la voz de Almassora

En Almassora ya reconocen la voz de Raquel Martínez Baena. Sin embargo, esta almazorense capta estos días votos para que llegue al gran público y, sobre todo, hasta el casting del programa La Voz de Telecinco en busca de una buena oportunidad dentro del mundo de la música.

La canción Procuro olvidarte en versión de Raquel corre como la pólvora en las redes sociales. «El tema me encanta y es el único que tengo en Youtube. Lo grabé un día que necesitaba expresar mis sentimientos y me dio a conocer». Ahora es la carta de presentación de la joven, de 20 años y que trabaja en un colegio de Orpesa, para llegar a las audiciones a ciegas del show al que se inscribió por casualidad. «Siempre he dicho que no iba a presentarme, pero un compañero me lo sugirió y me decidí».

Su vídeo comparte espacio en la página www.ganacontuvoz.com con la propuesta de otros cantantes y en solo un día «he recibido 2.000 votos», asegura muy ilusionada. Sin embargo, necesita muchos más. «Los tres más votados tienen un pase directo a un casting que tendrá lugar a final de mes», explica la cantante. Pero, además, «hay un jurado popular que elige a 47 personas más», añade. Cifras y votos en las que están puestas todas sus esperanzas. El plazo para votar finalizará el 26 de marzo.

Grandes apoyos

Almassora se ha volcado con ella y también Góntar, una aldea de Yeste (Albacete), de la que cree que procede su arte. «Me viene de sangre. La familia de mi padre es de Almassora y la de mi madre, de Albacete. Y creo que me viene de allí», asegura Raquel, que canta desde los 5 años y se ha presentado a varios castings. «De pequeña, cuando tenía 11 o 12 años, fui al programa Tú sí que vales. Me presenté dos veces pero no pasé a la segunda fase». Con 14 años se presentó al programa Cántame una canción, donde conoció a Dani Parreño, que después fue un conocido participante de La Voz. En la actualidad, la joven ya es la voz del grupo Alhaire, con los que tiene tres actuaciones cerradas para la Magdalena. Y también colabora con Los Fenders. Ahora su futuro musical depende de los votos del público.

mediterraneo@epmediterraneo.com