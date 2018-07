Marta Villalba: «Me considero divertida y abierta»

--¿Por qué has decidido presentarte a Top Woman 2018?

-Me gusta el mundo de la moda y la imagen. También pienso que puedo dar mucho de mí en la pasarela.

--¿Qué esperas al participar en el certamen de Marina d’Or?

-Espero disfrutar principalmente y obtener una buena clasificación.

--¿Cómo crees que ha de ser la chica del verano de ‘Mediterráneo’?

-Debe ser una chica sexy y con muchas cualidades.

--¿Cómo te describirías a ti misma?

-Muy abierta y divertida.

--¿Cómo empezó tu afición por la moda?

-Desde siempre, desde muy pequeña me gusta.

--¿Cuál es tu modelo y diseñador favorito en la actualidad a nivel nacional e internacional?

-Mi modelo preferida es Irina Shayk y mi diseñadora, Vicky Martín Berrocal.

--¿Cómo crees que puedes ganarte al jurado en la gala Top Woman?

-Con mucha elegancia y seguridad.

--¿Cuáles son tus puntos fuertes?

-Principalmente mi gran sentido del humor y mi sinceridad absoluta.

--¿Y los menos fuertes?

-Mi nerviosismo, sin duda.

--¿Tienes previsto seguir trabajando como modelo o buscas centrarte en otra profesión con el tiempo?

-No lo tengo planteado, no me gusta planear el futuro para nada.

--¿Dónde y cómo te ves dentro de diez años?

-Trabajando como docente en un colegio y, si me va bien, como modelo o azafata.

--¿ Te gustaría dedicarte a la moda?

-Sí, me encantaría tener un hobby relacionado con este mundo.

--¿Crees que Top Woman puede ayudarte a lanzar tu carrera como modelo?

-Por supuesto que sí.

--¿Consideras que puedes ganar el esperado título de belleza en Orpesa?

-Espero ganarlo. Es algo que me haría ilusión y generaría expectativas.

--¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre a lo largo del año?

-Realizar deporte, salir de compras y pasar el máximo tiempo posible con las personas que más quiero.

--¿Quién es tu apoyo más importante a la hora de realizar tus trabajos?

-Mi familia y la agencia.