El mejor barman de toda España está en Benicarló

Toni Cortés confiesa sentirse en una nube. «Aún no he aterrizado», asegura este vecino de Benicarló. Y no es para menos, pues hace unos días fue proclamado, en Mérida, el barman campeón de España.

«Poder traer este premio a la localidad es una especie de reivindicación en el sentido de que es sabido que tenemos buena cocina, pero también hay buena coctelería. Podemos decir bien alto que sabemos mezclar, que sabemos hacer tragos y hacer disfrutar a la gente con ello», asegura un orgulloso Cortés.

Desde hace algo más de seis años regenta, junto a su mujer, Mariela, El Candil Bar & Drinks y la popularidad de su local ha ido subiendo como la espuma gracias a su buen hacer. «La nota de cata es la parte más importante y la hicieron unos sumillers que estaban en una sala anexa e iban probando a ciegas todos los cócteles. Allí había gente igual o más profesional que yo, aprendí muchísimo, pero ese día confluyeron todos los aspectos para que termináramos siendo los campeones», relata.

Toni explica que las directrices «las marcan desde la Federación Española de Bármanes». «En esta ocasión debíamos preparar un cóctel de aperitivo, una bebida básicamente diseñada para abrir el apetito y, con esa premisa ya teníamos claro qué matices se debían destacar: unas notas amargas, cítricas y un poco dulce». El cóctel Roig Mediterrani le catapultó a lo más alto del podio. «Está inspirado en esas tonalidades rojizas que ofrece el mar por sus reflejos del sol y la sensación que produce, es una bebida digestiva con la marca mediterránea», detalla el barman.

Celebración especial

Y avanza una gran celebración. «Estamos pensando en organizar un concierto, en fin de semana, y servir el cóctel de aperitivo que nos ha hecho campeones de España», comenta Cortés.

Ganar en Mérida también ha significado el pasaporte al Mundial que se celebrará en octubre del 2018 en Estonia. «Acudiré representando a España en la máxima categoría, la de jefes de bar. Competiremos bajo el paraguas de la International Bartenders Association, donde hay representantes de más de 130 países y deberemos luchar con fuerza por alzarnos con el oro», dice.