El peluquero de los famosos

No es el paseo de la fama, pero ver alguna estrella en la peluquería de Sergio Pascual Hair Doctor en Castellón es de lo más habitual. Desde personajes televisivos hasta actores, pasando por casi toda la plantilla del Villarreal, este castellonense de 32 años y 17 de profesión —«nací en una peluquería y 22 de mis parientes se dedican a este oficio»—, está habituado a modelar el peinado de algunas de las figuras a las que después vemos en la pantalla.

Recuerda Sergio quién fue uno de los primeros rostros mediáticos que se acercó por su negocio: «Creo que el actor Miguel Ángel Silvestre, pero la lista es muy larga. Desde Pablo Hernández a Samu Castillejo, pasando por Jonathan dos Santos, Rafa Mora, Sansone, Paco Alcácer, Labrador...». La relación que el peluquero mantiene con los clientes excede la habitual, pues no es extraño verle trabajar a domicilio: «Recuerdo este verano que estaba en la playa un lunes, que en teoría es mi día libre, cuando me llamó Denis Suárez para decirme que había fichado por el Barça y que fuera pitando para allí, así que recogí la hamaca, me fui a la estación de tren y en un rato le estaba cortando el pelo en Barcelona. Con ellos tienes que tener disponibilidad casi absoluta 24 horas».

A la hora de señalar alguna excentricidad de alguno de estos famosos, señala sonriendo que «el más especial quizá sea Samu Castillejo», al que cataloga también de «muy buen tío». Confiesa además Sergio que tratar de tú a tú con futbolistas de este nivel «es un sueño porque amo el fútbol y siempre les digo que cuando vienen van a tener suerte en el próximo partido. Suele pasar». Sergio es además asiduo a la Ciudad Deportiva del Villarreal: «Me meto en la sala de prensa con una silla y un espejo y le corto el pelo hasta a 14 jugadores en un rato».

Pese a su juventud, el curriculum de Hair Doctor, es envidiable. Ha impartido cursos por toda España, Italia, Holanda o Inglaterra: «La formación es importante en cualquier profesión y más en esta para poder sacar todo el potencial a mis clientes».

Rumbo a la ‘Gran Manzana’

El próximo reto de Sergio es el de trabajar en Manhattan, en una de las peluquerías con más nombre del barrio del Soho: «Estuve en Nueva York en una competición, después recibí una oferta de trabajo y no me lo he pensado. Aquí dejaré a los dos compañeros en mi negocio y en abril me voy».