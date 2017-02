Un vídeo musical para entender a los Asperger

La asociación Asperger Castellón ha creado un vídeo musical que ha colgado en Youtube con el que pretende sensibilizar a la sociedad, dar a conocer las necesidades de las personas con esta enfermedad y sus familias e intentar tener una presencia pública como colectivo. El artífice es Esteban García Ferrer, cofundador del colectivo castellonense, músico y compositor. «Muchas veces nos cuesta mucho explicar qué les sucede a las personas con Asperger y cuáles sus necesidades sanitarias, educativas, sociolaborales...», indica. «Teníamos la oportunidad y los medios a nuestro alcance para hacer un videoclip y la ventana de Youtube. Se me ocurrió la idea, la transmití a la junta directiva, le pareció bien y empezamos a recabar apoyos de la gente que aparece en el vídeo», señala.

Ninguno de los que han colaborado en Juntos podemos caminar ha cobrado por ello. El actor principal es Edu Hernando, hijo de una socia; la canción la ha compuesto el propio Esteban y la cantante es Ana Millo, de Benicàssim. «La vi cantando en un pub, me encantó, hablé con ella y le mostramos el proyecto y no se lo pensó», señala. Los músicos, profesionales y semiprofesionales, también han contribuido desinteresadamente, así como el estudio de grabación. Asimismo, han tenido el apoyo de Carlos Latre, Miguel Ángel Silvestre, Sergio García, Gerard López, el Mago Yunke y Renée Marie, una cantante de jazz muy reconocida.

«La letra expresa la confusión, la impotencia y la incapacidad de una persona que tiene ese trastorno, que no entiende bien el mundo y al que no le comprenden, porque no puede conectar», resume. «Una de las carencias de las personas que lo padecen es la falta de habilidades sociales. Es una de las dificultades que les impide tener una vida social y desarrollarse como individuos. Una incomprensión que provoca que a veces se les etiquete como raros, huraños o maleducados», dice.

Primero se grabó la pista de audio y sobre ella se hizo el videoclip. Joan Vicent, técnico audiovisual, plasmó en imágenes la idea que subyacía en el vídeo. Las imágenes fueron grabadas en Vilafamés, la playa del Gurugú y aledaños, y en la sede de la asociación. De un paisaje árido, tétrico, un espacio vacío, se pasa a un horizonte de mar y de arena, donde se puede caminar, en el que alguien que te da la mano y te ayuda.

Comprensión

Con este montaje audiovisual se intenta recabar la comprensión y sensibilización social y, a través de la publicidad que inserta Youtube, pretenden recabar fondos. No obstante, reconoce que este último objetivo «es una quimera». «Andamos en cerca de 5.000 visualizaciones y la recaudación es de 1,5 dólares. Somos conscientes de que no hemos hecho un hit, pero el objetivo es pedir a la sociedad que no ponga barreras, ya no físicas, sino emocionales y de comprensión» a estas personas, concluye.

