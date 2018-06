Una aposta per les arts escèniques valencianes

L’Institut Valencià de Cultura ha presentat el balanç de dades del Circuit Cultural Valencià respecte a l’any 2017. Aquest és un projecte de cooperació interinstitucional que propicia l’IVC amb els ajuntaments valencians que vulguen presentar programacions escèniques, musicals i audiovisuals variades, estables, professionals i de qualitat.

En paraules del conseller d’Educació i Cultura de la Generalitat Valenciana, Vicent Marzà: «Des de 2015 hem quasi triplicat el pressupost per al Circuit Cultural Valencià i s’han duplicat les poblacions que hi participen», i afegeix: «Estem complint amb l’objectiu de cohesionar, democratitzar i aproximar la cultura als valencians i valencianes. La incorporació de més municipis al Circuit afavoreix una programació cultural descentralitzada i de qualitat».

PROFESSIONALITAT

El circuit Cultural Valencià afavoreix la contractació d’espectacles de gran format i qualitat i, al mateix temps, multiplica les funcions, concerts i projeccions audiovisuals a les localitats valencianes. Es tracta d’un cofinançament entre els ajuntaments i l’Institut Valencià de Cultura.

El Circuit disposa de cinc tipus de modalitats: música, curtmetratge audiovisual i dues modalitats de teatre, dansa i circ, a les quals els municipis poden acollir-se anualment en funció de les seues necessitats i els seus recursos.

Les institucions que hi formen part tenen garantida la independència i autonomia en matèria de selecció i contractació de les propostes concretes. Tenen, a més, el compromís de promoure l’exhibició professional, així com el de gestionar la cultura des d’una òptica professional i pública, per tal de posar el teatre, la dansa, el circ, la música i l’audiovisual a l’abast de tota la ciutadania valenciana.

Cal destacar que el Circuit Cultural Valencià quasi duplica les xifres d’assistència del 2016 al 2017. És a dir, s’ha passat dels 341.485 espectadors de 2016 als 639.931 de 2017. Així mateix, les funcions de diferents disciplines que s’han dut a terme en totes les localitats que formen part del programa també quasi es multipliquen per dos. De les 1.561 de 2016 s’arriba a les 2.400 de 2017. Pel que fa a companyies i grups d’arts escèniques i música, es més que dupliquen, dels 616 de 2016 als 1.716 de 2017. A més, el pressupost destinat al Circuit Cultural Valencià és d’1,3 milions per aquest 2018..