Carles Salvador, Max Aub i Tombatossals, al projecte Viatja Llibre/Viatja Lliure

Les cases museu dels escriptors Carles Salvador (Benassal) i Max Aub (Segorbe) i la ruta literària de Tombatossals de Josep Pasqual i Tirado (Castelló de la Plana) formen part del projecte i l'exposició Viatja Llibre/Viatja Lliure ideat per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per a fomentar la lectura dels escriptors valencians i difondre el patrimoni cultural valencià.

El projecte consisteix en una exposició itinerant, una pàgina web i fullets informatius sobre la ubicació de la casa, biografia de l'escriptor i fragments de les seues obres. Per a això, la Generalitat ha identificat de nord a sud nou cases museu d'escriptors i tres rutes literàries que són: Fundació Carles Salvador (Benassal), Fundació Max Aub (Segorbe), Ruta de Tombatossalts (Castelló), Casa de Lluís Guarner (Benifairó de les Valls), Casa Museu Blasco Ibáñez (València), Ruta Vicent Andrés Estellés (Burjassot), Espai Joan Fuster (Sueca), Casa Natal d'Enric Valor (Castalla), Casa Museu Azorín (Monòver), Casa Museu Gabriel Miró (Polop), Ruta Carmelina Sánchez Cutillas (Altea) i Fundació Cultural Miguel Hernández (Orihuela).

FUNDACIÓ CARLES SALVADOR A BENASSAL

L'itinerari consta d’onze parades al voltant del poble de Benassal: l’església de la Mare de Déu de l’Assumpció, el carrer dels Cavallers, la Torre de la Presó, els xops del barranc, els portals de Sant Roc i Sant Cristòfol, el carrer del Loreto, el Calvari, la Mola, l’escola de Carles Salvador, el pati i el jardí. Carles Salvador, a Benassal, va viure en quatre cases diferents: a la casa de mestres de l’antiga escola de xiques, actualment l’Ajuntament; al número 10 del carrer dels Cavallers; al número 18 de la plaça d’en Balasc d’Alagó i al número 17 del carrer de l’Hostal, actual carrer de Mossén Joaquim Garcia Girona.

Carles Salvador i Gimeno (València, 1897–1955) fou mestre, escriptor i gramàtic, impulsor de la introducció del valencià a l’escola i difusor de les Normes de Castelló de 1932. Membre fundador de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Valenciana, va impulsar els cursos de llengua i literatura valenciana en Lo Rat Penat i el 1951 publicà la Gramàtica valenciana. Considerat el principal dels poetes valencians de l’època, va ser un dels introductors de l’avantguardisme literari a València amb obres com Rosa dels vents (1930) i El bes als llavis (1934), però també va destacar com a narrador (El maniquí d’argila (1931) i assagista (Elogi del xiprer, 1929 o Elogi de la vagància 1937). A més, dugué a terme una intensa activitat intel·lectual i cívica en la vida cultural valenciana i participà activament en el II Congrés Internacional d’Intel·lectuals Antifeixistes (1937), celebrat en plena guerra, on va fer una ferma defensa de les llibertats i la democràcia. Com a mestre, exercí a pobles com Benassal, on residí prop de 18 anys, o a Benimaclet, des del 1934 fins al final de la seua vida.

MAX AUB I L'ALT PALÀNCIA

Un dels seus amics valencians de joventut, Manolo Zapater, l’havia dut (entre 1916 i 1921) per les terres de l’Alt Palància, principalment per Sogorb i Viver. En aquesta població situa l’inici del Laberinto mágico. Campo cerrado comença amb el capítol "Viver de las Aguas", on narra l’inici de la guerra del 36.

Max Aub Mohrenwitz (1903, París – Mèxic D.F., 1972), fill d’alemany i francesa, es trasllada a València amb la seua família en 1914. Animador de la vida cultural valenciana dels anys 20 i 30, va dirigir el grup teatral El Búho i gestionà la compra del Guernica de Picasso per a l’Exposició Internacional de París de 1937, a més de col·laborar amb André Malraux en la pel·lícula Sierra de Teruel. Exiliat a Mèxic , desenvolupà una intensa activitat literària. Entre les seues obres destaca El laberinto mágico, un dels millors cicles narratius sobre la Guerra Civil conformat per les novel·les Campo cerrado, Campo de sangre, Campo abierto, Campo del Moro, Campo Francés i Campo de los Almendros.

TOMBATOSSALS

Josep Pascual Tirado (Castelló de la Plana 1884 -1937) va començar a publicar les seues primeres narracions en valencià a partir de 1920 al butlletí de la Societat Castelloneca de Cultura. Aquestes narracions serien recollides en els llibres Tombatossals i De la meua garbera. Contalles de Castelló de la Plana.

El llibre de Tombatossals va ser publicat el 1930 i té com a protagonista el gegant del mateix nom que origina la fundació mítica de la ciutat de Castelló de la Plana.

Tombatossals va nàixer a la partida de Bovalar durant una forta tempesta produïda per en Bufanúvols, fruit de l’amor entre la Penyeta Roja i el Tossal Gros. Amb el temps arreplegà una bona colla d’amics, que s’establiren a la Cova de les Maravelles, fins que els fills del Rei Barbut van sol·licitar el seu ajut per arreglar els assumptes agraris del regne. Així, Arrancapins acabarà amb les males herbes i els arbres inútils. Tragapinyols sembrarà les llavors més convinents. Bufanúvols provocarà la pluja sobre aquests cultius.

Tombatossals explica així el paisatge de la Plana format per secà, horta i marjal, amb unes séquies convertides en rius i, fins i tot, les Illes Columbretes.

En total, l'exposició consisteix en 14 panells amb informació sobre la ubicació de la casa o ruta, biografia de l'autor, itinerari literari i un fragment sobre alguna de les seues obres. El comissari de la mostra és el professor de la Universitat de València, Alexandre Bataller. Comença en la Biblioteca Pública de València, però serà itinerant per cases museu d'escriptors, biblioteques i centres escolars. El tríptic divulgatiu disposa d'un mapa del territori valencià on s'han identificat les cases museu dels escriptors i d'un codi QR que remetrà a la pàgina www.viatjallibre.com on es recollirà tota la informació sobre el projecte i l'exposició.

Viatja Llibre/ Viatja Lliure és un projecte de la Generalitat en col·laboració amb la Fundació Full dins del Pla Valencià del Foment del Llibre i la Lectura Llegim Llegim Llegim 2017-2021, que forma part de 'Fes Cultura'.