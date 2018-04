El cinema és un món despietat i injust en ocasions. Ho és perquè ens deixa l’empremta de fets o personatges que no van ser tal com queden reflectits en certs films. De fet, si esmentem a Salieri el primer que ens ve al cap és la seua enfervorida enemistat amb Mozart, quan sabem que Mozart i Salieri van ser més amics que enemics. Més col·legues que rivals. Així, hem de replantejar-nos la figura del compositor italià, doncs va ser un grandíssim autor i un professor extraordinari, com ho demostra el fet que un tal Franz Schubert va ser deixeble seu.

Avui dia ningú dubta de la genialitat d’un Schubert que, com tants altres, va morir massa aviat —als 31 anys—. No obstant això, ens va llegar una obra superba i extensa, la qual cosa ens porta a reflexionar sobre l’ús —o mal ús— que actualment fem del nostre temps. Però això és una altra història.

ACTUACIÓ

De tota la seua producció, destaquen els seus més de 600 lieder o 21 sonates per a piano o les seues deu simfonies o les seues fantasies, divertiments, poloneses... Impressionant, sens dubte, com ho és el Quintet amb piano en La Major D667, més conegut com La Truita que interpretarà el pianista rus Denis Kozhukhin al costat de solistes de l’Orquestra de Cadaqués aquest dilluns, 9 d’abril, a l’Auditori de Castelló. Segons Kozhukhin, aquesta és una de les peces mestres del compositor austríac i una peça «molt especial» per estar escrita per a piano, violí, viola, violoncel i contrabaix, un repartiment poc comú en els quintets.

Pel jove pianista, l’Orquestra de Cadaqués és una de les millors agrupacions d’Espanya i seran ells els que ens delectin després del descans amb el Septet en mi bemoll major, op. 20, de Ludwig van Beethoven en un dels concerts que marquen l’inici de la temporada clàssica de primavera de l’Institut Valencià de Cultura.