Els compromisos socials del MIAU

Mai ningú va imaginar, que la idea de reconvertir espais en una petita localitat com Fanzara es convertís en un dels majors fenòmens d’art urbà del món. Mai ningú va imaginar, que el Museu Inacabat d’Art Urbà (MIAU) fora a gaudir de la repercussió mediàtica que a dia d’avui gaudeix i mereix, gràcies a l’esforç i, sobretot, la il·lusió, d’un grup de veïns inquiets que van voler «tornar» a la vida al seu poble.

Dignes d’admiració són els organitzadors d’aquesta cita, però més dignes d’admirar són els propis habitants de Fanzara, que s’han bolcat completament en aquesta iniciativa que sempre s’ha caracteritzat per fer de l’art un espai de comunió i diàleg entre les persones. Si a tot això li afegim la presència d’alguns dels millors artistes urbans del moment, el resultat d’aquesta convivència no pot ser més satisfactòria (per a uns i altres).

No hi ha res com el MIAU. No pot haver-ho. És únic pel que fa al seu plantejament i criteri, pel que fa a la seua perspectiva i compromís social. No són unes simples jornades de convivència, ni és una trobada a l’ús d’artistes. No. Fanzara ha aconseguit construir un projecte que ha traspassat fronteres, prejudicis i, fins i tot, els límits de la imaginació. Sorprenent.

Del 5 al 8 de juliol, i per cinquè any consecutiu, Fanzara viurà novament l’experiència de promoure l’art i la cultura a través dels artistes convidats per a l’ocasió i entre els quals es troben Axel Void, Bifido, Boa Mistura,Carlos Callizo, Dan Ferrer, Jofre Oliveras, Elsa Guerra, Medianeras Murales, Tono Cruz, Zukdance, Ricardo Cases i Pablo Casino, Pink Intruder i els castellonencs (de distints punts de la província) Dani Chiva, X. Pegueroles, Meter Mano Rara, Desvelados, MIB Organ Trio, A Quatre Cordes, la Rondalla de Fanzara, la coreògrafa i ballarina —a més d’una creativa incansable— Pepa Cases, a més d’Andrés Reyes i Costi, que el passat mes d’abril també van participar en les I Jornades d’Autisme i Art (TEA & Art) de Castelló fent d’«ambaixadors» del MIAU Fanzara.

Per si fos poc, prossegueix la col·laboració entre el MIAU i MARTE, la Fira Internacional d’Art Contemporani de Castelló, a través de la proposta 3+1 Intertrànsit, la qual cosa demostra una vegada més aquest caràcter obert, cooperant i còmplice d’una iniciativa que en aquesta edició mostra així mateix el seu costat més solidari a través de l’exposició No Borders destinada a recaptar fons per als projectes que la Plataforma Benvinguts Refugiats Menorca.

Les parets i racons de Fanzara cobraran un nou significat durant aquests quatre dies en què la música en directe, la fotografia i la dansa contemporània faran també acte de presència amb l’objectiu de fer que aquesta cita sigui sempre inoblidable.

EN CONSTANT EVOLUCIÓ

El fet de ser un museu inacabat provoca que el MIAU estigui en constant evolució, transformant el municipi de Fanzara any rere any, la qual cosa no deixa de resultar una mena d’experiment o reflexió sobre la pròpia funcionalitat de l’art.

Cada any hi ha un museu diferent, ja que cada any el poble viu un profund canvi estètic, encara que també social. Aquesta és la seua gràcia, unida a la fèrria convicció que aquesta acció i interacció permet dibuixar un mapa més esperançat sobre la pròpia condició humana, en uns temps en què sembla que el caos i els autoritarismes tornen a la palestra, infonent de nou un temor per reviure passats en els quals l’odi i la manca de moral eren el pa nostre de cada dia.

El MIAU ens permet creure que un altre món és possible. Un món més compromès amb la defensa de valors fonamentals com la tolerància i l’enteniment entre cultures. És, sens dubte, un «espai màgic», com així ho van definir els membres de l’organització durant la presentació oficial d’aquesta cinquena edició —que va tindre lloc a la Sala Zona 3 de Castelló—. Per a ells, aquest museu inacabat permet «múltiples lectures i sensacions intenses», i és cert. Aquells que han visitat Fanzara en aquests últims cinc anys poden donar fe.

L’art urbà exerceix, per tant, d’intermediari entre totes aquestes realitats que tracten d’acostar els artistes a través de les seues obres, el procés de creació dels quals durant aquests quatre dies implica els mateixos veïns del municipi de l’Alt Millars, enriquint l’experiència de forma recíproca.

Estem convençuts que en el MIAU 2018 es viuran novament aquests moments d’estímul creatiu en un ambient de llibertat que no coneix límits, ja que el seu objectiu és, més aviat, traspassar-los. Fanzara ha sabut generar «l’oportunitat d’intercanviar vivències de mons molt diferents, tot això dins del projecte social que constitueix l’essència del MIAU», tal com asseguren els membres de l’associació encarregada del projecte. Commovedor i sempre, sempre, sorprenent, el MIAU Fanzara es ara més necessari que mai,