L’art compleix a dia d’avui diverses funcions, entre elles una de caràcter social que té molt a veure amb la construcció d’una identitat o conscienciació col·lectiva que ens permeti reivindicar un seguit de drets que haurien de ser inalienables. Dit d’una altra manera, l’art pot servir, i serveix en moltes ocasions, de plataforma o pont per reclamar o donar un toc d’atenció sobre qüestions que ens afecten a tots, com la llibertat d’expressió, de pensament, religió o credo, o el trencament de barreres pel que fa al gènere o condició social i educativa.

L’art estreny llaços, ens fa a tots iguals, ja que l’art és una expressió de la societat, com diria John Ruskin, o un estat de l’ànima, en paraules de Marc Chagall. D’aquí que serveixi d’ajuda a l’hora de sensibilitzar-nos sobre aquelles condicions de vida que de forma equívoca solem definir com a diferents.

DECLARACIÓ

El passat 2 d’abril es va celebrar a tot el món el Dia Mundial sobre la Conscienciació de l’Autisme. El 2007, l’Assemblea General de les Nacions Unides va declarar per unanimitat aquesta jornada commemorativa designada per subratllar la necessitat d’ajudar a millorar la vida dels nens i adults que tenen aquesta condició i, així, puguin portar una vida plena i satisfactòria.

Des d’aquesta declaració, fa ara 11 anys, organitzacions dedicades a l’autisme a tot el món han col·laborat per donar a conèixer aquesta iniciativa que a Castelló ha adquirit gran notorietat gràcies a la celebració, el proper 14 d’abril, de les I Jornades d’Autisme i art.

ART I AUTISME

De 10.00 a 13.30 hores, el parc Ribalta de la capital de la Plana serà l’escenari d’aquest projecte que busca conscienciar la societat que l’autisme és una condició de vida que afecta en major o menor mesura a la interacció social d’algunes persones per mitjà de la comunicació, la conducta, el llenguatge i la integració sensorial.

L’autisme, tal com expliquen els organitzadors d’aquesta cita social, artística i solidària, és una manera diferent d’interpretar les paraules, els colors, les formes i els sons del món que vivim.

En l’actualitat, gràcies, en part, a algunes sèries de televisió i pel·lícules —Rain Man, Atypical o The Good Doctor serien exemples d’això—, s’ha donat una major visibilitat a aquest trastorn. No obstant això, segueix sent un gran desconegut per a la gran majoria. Se sap que es produeix aproximadament 1 cas de TEA (Trastorn de l’espectre autista) per cada 100 naixements. Almenys, aquestes són les xifres que comparteix la Confederació d’Autisme d’Espanya. Les causes per les quals es produeix aquest trastorn es desconeixen encara, tot i que es creu en l’existència d’un factor genètic associat a un component ambiental. Així, podem afirmar que el seu origen és neurobiològic i acompanya a la persona al llarg de tota la seua vida, encara que les seues manifestacions i necessitats canvien en funció de les diferents etapes de desenvolupament.

Són molts els que parlen d’una «discapacitat invisible» en referir-se a l’autisme. Nosaltres, però, preferim parlar de capacitat, com ho van fer els responsables de la performance Takiwatanga en la passada edició de la Fira Internacional d’Art Contemporani de Castelló, MARTE. Irene García Molina, Alba Arroyo i Ismael Marco ens van explicar que: «L’autisme és un trastorn que la gent està començant a conèixer, però molts cops, no sap el que implica. És a través de l’art que es poden comunicar idees més abstractes, profundes i carregades de sentiment, que no pas amb el llenguatge». I precisament l’art és un dels grans protagonistes, sinó el gran protagonista d’aquesta jornada que transcorrerà al parc Ribalta i en el qual artistes i ciutadans, mitjançant l’art, demoliran murs i barreres socials, aproximant-se a una realitat amb la qual convivim.

Artistes com Verónica Fabregat, Adrià Arnau, Lluna Llunera, Alejandro Mañas, Marta Negre, Ana Sansano, María Gargallo Agut, Alba Martínez Gil, Enric Redón, l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló o el MIAU de Fanzara —coordinats per Irene Gras— seran els que treballin conjuntament edificant un mur fet de caixes de cartró que intervindran amb l’ajuda dels nens i nenes, pares i mares, que acudeixin a aquesta jornada en què també es realitzaran diversos tallers, actuacions musicals... Es tracta, per tant, de construir simbòlicament un mur a través de l’art i l’educació, ja que 13 centres educatius de la província s’han unit a una jornada en la qual, gràcies a l’art, podrem compartir i crear un projecte comú i necessari.