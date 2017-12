L’art desperta els nostres sentits. Ens situa davant d’un llenguatge universal amb el qual tots som iguals. Només entren en joc la nostra mirada, la imaginació i les sensacions que ens desperta. Aquest àmbit, despullat de les estrictes normes i estructures socialment establertes, és precisament el que Fundació Bancaixa treballa des de fa anys com a via idònia per a la inclusió del col·lectiu de persones amb discapacitat. Un col·lectiu amb el qual l’entitat treballa des dels seus inicis mitjançant diferents accions, però amb especial èmfasi en la posada en marxa de programes que tenen com a base la cultura per despertar habilitats i capacitats de persones que pateixen algun tipus de diversitat funcional.

Una de les accions més potents i estables són els tallers d’art que la Fundació desenvolupa vinculats a les diferents exposicions que es poden visitar a la seua seu social i cultural de València. Aquest programa, que rep el nom d’ApropiArte, es va posar en marxa l’any 2008 amb la finalitat de millorar la qualitat de vida del col·lectiu, posar el focus en les capacitats i facilitar-los l’accés a l’art i l’oci, ja que habitualment són persones amb poques oportunitats de gaudi d’aquest tipus de continguts.

INTEGRACIÓ

Una de les claus d’aquests tallers, que s’ofereixen de forma gratuïta, és el seu concepte integrador, utilitzant tècniques i materials adaptats a tots els tipus de discapacitat (sensorials i de comunicació, motrius, discapacitats mentals, etc.). Per aconseguir aquesta adaptació es realitza una visita prèvia als centres de discapacitat amb l’objectiu de conèixer els seus espais habituals de residència o treball i adaptar així al màxim els materials i el contingut a les diferents capacitats. Des de la creació d’aquest programa, i al llarg de les seues successives edicions, milers de persones han treballat l’obra de grans artistes.

Aquest any 2017, per exemple, els participants d’aquests tallers s’han centrat en dos grans noms de la història de l’art. Durant el primer quadrimestre de l’any s’ha aprofundit en el treball de l’artista britànic Julian Opie i, actualment, el taller es desenvolupa al voltant de la figura del valencià Manolo Valdés, aprofitant l’àmplia retrospectiva de l’artista que es pot visitar actualment al Centre Cultural Bancaixa. Durant la sessió, a més de visitar l’exposició i comentar-la, cada participant crea després la seva pròpia obra inspirats per l’obra i la tècnica de Valdés, deixant volar la seva imaginació i creant peces que en moltes ocasions sorprenen per la seua originalitat i qualitat. Un procés que, a més de permetre’ls compartir i generar un entorn social, fomenta la seva creativitat, imaginació, memòria, concentració, psicomotricitat i autoestima.

Aquests tallers se sumen altres en què la Fundació Bancaixa practica aquesta mateixa filosofia: la suma de l’acció social i la promoció de l’accés a la cultura i l’art. A més del col·lectiu específic de persones amb discapacitat, es realitzen tallers per a gent gran, col·lectius en risc d’exclusió social i escolars, pels que en els últims deu anys han passat 148.551 persones. Al costat d’això, es desenvolupen convocatòries anuals d’ajuts a entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a projectes en els camps de l’exclusió social, la cooperació i la integració de les persones amb diversitat funcional, així com jornades de sensibilització i exposicions de temàtica social.

SUMAR CAPACITATS

Fundació Bancaixa celebra també cada any la Setmana D-Capacitat, una iniciativa que, amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, es va celebrar el passat diumenge, 3 de desembre, i que pretén sensibilitzar la societat sobre les possibilitats d’integració de les persones amb diversitat funcional sempre a través de l’art.

Aquest any, l’activitat ha inclòs accions com tallers sense barreres en què persones amb discapacitat i escolars han conviscut al taller sobre l’exposició de Manolo Valdés intercanviant els papers de monitors i participants. Altres grups han descobert l’obra de Vicente Ortí en una visita al costat de l’escultor valencià en la que li han mostrat a l’artista, que pateix des de la seva infància una sordesa sobrevinguda, els treballs que han realitzat inspirats en la seva obra i han mantingut un diàleg sobre el procés creatiu; i, finalment, i fruit d’aquesta setmana, es pot visitar fins al 19 de març l’exposició Un any al jardí de Sorolla, que presenta les obres realitzades per persones amb discapacitat que han creat la seua pròpia versió del quadre Jardí de la Casa de Sorolla, present a l’exposició Sorolla. Un jardí per pintar. Els centres han versionat aquest jardí segons els dotze mesos de l’any, reflectint els canvis de llum, color, varietat i paisatge en funció de cada estació.

L’art i la seua capacitat d’unió, una ferramenta inigualable.