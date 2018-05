Lew Tabackin presenta el seu toc virtuós i transcultural del jazz

«Quan vaig començar a tocar, somiava amb ser el pròxim Bird —Charlie Parker—. Aviat em vaig adonar que, probablement, això no anava a succeir i vaig començar a dubtar de la idea de convertir-me en músic de jazz. Vaig pensar que potser només em convertiria en un músic d’estudi. Però si tots sentissin així, no hi hauria músics». Així de sincer es mostrava Lew Tabackin en l’extensa conversa que va mantenir fa un any amb Ron Rosenblum per la prestigiosa publicació All About Jazz. En aquesta xerrada, que va durar diverses hores, Tabackin ofereix algunes claus del seu particular univers musical, o millor dit, els seus diferents punts de vista sobre l’escena musical de jazz, tant del passat com del present.

Al llarg de tota la seua carrera, el saxofonista i flautista ha demostrat ser un solista contundent i dinàmic. Aquest dinamisme s’explica pel fet que sempre ha volgut descobrir qui era com a artista, com a músic, el que li ha comportat un gran esforç i una lluita, ja que segons ell, «tot i que hi hagi períodes en què no et vagin bé les coses, has de seguir lluitant. Finalment sortiràs endavant. La vida és així per a un músic. Segueixes intentant trobar una forma de millorar la teua expressió, de comunicar millor», adverteix.

En el món del jazz ha destacat principalment per la seua qualitat com a intèrpret de la flauta, instrument que van popularitzar altres músics emblemàtics com Herbie Mann, Rahsaan Roland Kirk, Eric Dolphy o Yusef Lateef, per citar només alguns noms. «Hi va haver un moment en què vaig perseguir la meua individualitat com a músic. En aquest sentit, crec que vaig reforçar la idea d’aquesta individualitat com a flautista, i crec que vaig fer alguna cosa diferent. No vaig crear una escola de música Lew Tabackin, però la meua contribució és que vaig assenyalar una manera perquè les persones respectin un enfocament personal del jazz», li explicava el propi Tabackin a Rosenblum en aquesta deliciosa xerrada.

Acompanyat per Boris Kozlov al contrabaix i de Mark Taylor, a la bateria, el músic i compositor de Philadelphia actuarà en el cicle Auditori Jazz Club —el proper dissabte, 19 de maig, a les 22.30 hores, a la sala de cambra Manuel Babiloni—, que torna aquest mes de maig després del concert a càrrec de la cantant Viktorija Pilatovic. Tabackin, sense copiar o emular als grans del passat, ha anat absorbint diversos elements per crear un estil i un so propi. Ha creat el seu jazz.