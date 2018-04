Mísia recorda Amália Rodrígues, entona el fado

Un 18 de juny de 1955 Susana Maria Alfonso de Aguiar va venir al món. Ho va fer a Porto, ciutat de contrastos a les portes de l’Atlàntic, i de ben petita ja va demostrar posseir dots artístiques, molt probablement influenciada per la seua mare catalana, qui va treballar com a ballarina de cabaret en els seus inicis al Teatre El Molino de Barcelona. El tango, els boleros, la fusió de la guitarra amb l’acordió, el violí i el piano, van ser fidels acompanyants durant la seua infància i van fer efecte en el seu desenvolupament.

A poc a poc, Susana Maria Alfonso de Aguiar va anar transformant-se. La seua necessitat d’expressar-se a través de la música va anar en augment i poc va trigar a batejar-se amb un altre nom, un nom artístic pel qual mig món la coneix, ja que és, sens dubte, una de les artistes més reconegudes i estimades de Portugal. Així, de Susana Maria Alfonso de Aguiar va passar a convertir-se en Mísia, una de les grans renovadores del fado.

EL FADO

Amália Rodrigues (1920-1999), considerada l’ambaixadora artística de Portugal, va oferir una de les millors definicions del fado que existeixen avui dia. L’emblemàtica cantant va dir: «el fado és una cosa molt misteriosa, cal sentir-ho i cal néixer amb el costat angoixant de la gent, sentir-se com algú que no té ni ambicions, ni desitjos, una persona... com si no existís . Aquesta persona sóc jo i per això he nascut per cantar el fado». Amália va posar emoció i veu de fado a grans poetes portuguesos, com O’Neill, Manuel Alegre, Homem de Melo i Camoens.

Parlem d’Amália perquè després de més de 20 anys de carrera en què Mísia pot presumir d’haver construït un repertori i un so únics, amb la complicitat dels grans escriptors, poetes i músics portuguesos, la cantant va complir fa poc el seu desig de realitzar un tribut personal de la gran Amália Rodrigues.

UN HOMENATGE

Para Amália, que així és com va titular aquest treball, es compon d’un primer CD en el qual Mísia interpreta, acompanyada només pel piano, composicions d’Alain Oulman, Fontes Rocha, Carlos Gonçalves, al costat d’alguns dels poetes que Amália va gravar en la seua carrera.

En el segon cedé, amb una formació de guitarra, viola i baix acústic, Mísia repassa el repertori més tradicional i popular d’Amália, com À janela do meupeito, Flor de lua o Rosinha da Serra de Arga. I també trobem nous temes, com Amália, siempre y ahora, en què s’uneixen la lletra d’Amelia Muge i la música de Mario Pacheco i que compta amb l’excelsa participació de Maria Bethania; Una lágrima por error, escrita per la pròpia Mísia amb música de Fabrizio Romano; Amália que no existe, amb lletra de Tiago da Silva Torres sobre la música que Arlindo de Carvalho va compondre per al tema Que fazesaí Lisboa gravat per Amália per al seu últim àlbum d’inèdits Obsesión (1989). I finalment, Madrinha de nossas horas, sobre la melodia tradicional del Fado Idanha de Ricardo Borges de Sousa. L’àlbum també inclou el tema María La Portugusea de Carlos Cano, qui va compondre aquesta cançó per Amália i la va gravar al costat d’ella i que Mísia interpreta a duo amb Martirio.

CONCERT

Diumenge que ve, 15 d’abril, Mísia visitarà Castelló per oferir al Teatre Principal la versió en directe d’aquest particular homenatge. Serà un dels grans concerts d’aquest trimestre de primavera que ha programa l’Institut Valencià de Cultura, i gràcies a ell tindrem l’oportunitat de submergir-nos de ple en el sentiment d’aquesta música popular que com va escriure el grandíssim Fernando Pessoa, «va formar l’ànima portuguesa quan no existia i desitjava tot sense tenir força per desitjar-ho». I és el que el fado és un símbol, una icona que configura a la pròpia nació portuguesa.

Amália Rodrigues, en una de les seues cançons més cèlebres Todo esto es fado canta: «Amor, gelosia, cendra i foc, dolor i pecat. / Tot això existeix; tot això és trist; tot això és fado». Per Mísia, Amália tenia falta de pretensions, «va ser avantguardista sense voler-ho, va fer innovacions en el cant i, malgrat que tenia orígens humils i poca cultura, va adaptar els poetes abans que ningú». Dues dones, el fado, sentiment.