Un cop superades les vint edicions, ningú dubta que el Festival Internacional de Música Antiga i Barroca de Peníscola s’ha convertit ja en un dels cicles especialitzats en la interpretació d’aquest tipus de música més prestigiosos d’Europa, amb la presència d’alguns dels millors especialistes del gènere, tant d’orquestres i grups de cambra com de solistes de la música antiga i barroca.

Amb aquestes més de dues dècades de trajectòria, aquesta cita ha aconseguit reunir cada any a alguns dels millors intèrprets amb la voluntat de recuperar i ampliar el seu repertori i apropar-lo al públic. I aquest 2017 no serà una excepció, ja que comptarà amb figures de gran rellevància com La Dispersione, The Gonville Consort, Accademia del Piaccere o el conjunt que dirigeix Carles Magraner, Capella de Ministrers.

De l’1 al 12 d’agost se celebrarà la vintè-segona edició d’aquest festival que es desenvoluparà entre el Castell del Papa Luna i l’Església de Santa Maria, dos escenaris que s’erigiran com a baluards del patrimoni musical europeu i mediterrani; gràcies, també, a la tasca de la Diputació Provincial de Castelló, l’Ajuntament de Peníscola i l’Institut Valencià de la Música, organitzadors d’aquesta cita que fomenta la cultura amb majúscules.

Què destacar de la cita? En primer lloc, hi ha un compositor que cobrarà especial protagonisme: Claudio Monteverdi. Aquest any se celebra el 450è aniversari del seu naixement i per tal motiu se li retrà un homenatge especial a Peníscola. De fet, després de la inauguració oficial del certamen amb la cercavila que oferirà el grup Scura Splats el dia 1, el següent esdeveniment serà l’espectacle piromusical que se celebra cada any a la platja nord de Peníscola —que oferirà la Pirotècnia Peñarroja de la Vall d’Uixó i que reuneix més 100.000 espectadors— i que per a l’ocasió interpretarà una selecció de l’òpera L’Orfeo de Monteverdi. No serà l’única «presència» del compositor italià ja que cinc dies més tard, el conjunt Piacere dei Traversi, sota la direcció de Marisa Esparza, interpretarà un concert titulat Monteverdi i Comes: innovació versus tradició. Però no avancem esdeveniments.

Els concerts de la present edició començaran el dia 3 amb l’actuació de La Dispersione dirigida per Joan Baptista Boïls i amb la veu de la soprano Erika Escribá-Asatburuaga que sota el títol No he de enmudecer interpretarà àries de sarsuela barroca. Dir que aquesta agrupació va néixer el 1999 amb la intenció d’interpretar el repertori musical europeu dels segles XVII i XVIII amb criteris i instruments històricament fonamentats. En el seu afany per divulgar aquest repertori, des de 2003 organitzen el Curs de Música Antiga que es porta a terme a Guadassuar (València), en el qual participen més d’un centenar d’alumnes interessats per la interpretació històrica.

L’endemà, el 4 d’agost, serà el torn de The Gonville Consort que, amb direcció de Geoffrey Webber, interpretaran un programa compost per cançons i himnes de la cort d’Anglaterra 1500-1700. Aquest nou i versàtil ensemble vocal, format per vuit joves cantants —que han estudiat amb Webber al prestigiós cor del Gonville & Caius College de Cambridge—, prometen atractius programes del repertori tradicional més conegut, juntament amb obres mestres oblidades, així com exigent música contemporània. En contrast amb els tradicionals Consort, el grup ofereix tot tipus de peces vocals: en els seus programes de concert es pot esperar des d’himnes a doble cor fins madrigals per a cinc veus, passant per peces per a solistes individuals i, fins i tot, col·laboracions amb instrumentistes, compositors i altres artistes.

CAPELLA DE MINISTRERS I...

Els valencians Capella de Ministrers també actuaran aquest any, coincidint amb la celebració del seu trenta aniversari. Amb Carles Magraner a la direcció, oferiran un concert que té per títol La ruta de la seda. Orient i la Mediterrània.

La Ruta de la Seda és un dels èxits més significatius de la història de les civilitzacions. En aquest sentit, tal com remarca Magraner, «recrear aquest viatge musical per la Ruta de la Seda és una tasca apassionant que només es pot realitzar des de la humilitat que promou tanta grandesa i diversitat musical. Més de 7.000 quilòmetres de cultures, músiques i tradicions, des de la capital xinesa de Xi’an, a l’extrem oriental, fins al Mediterrani i València, ciutat de la Llotja de la Seda». Sens dubte, és aquesta «una experiència única per compartir aquesta herència comuna, rescatant el passat per ser portat al present, des de la música com a llenguatge universal».

Altres actuacions que se celebraran són el concert ja citat de la formació Piacere dei Travesi, el que oferirà el conjunt Recondita Armonia el 7 d’agost sota la direcció de la viola gambista d’origen cubà Lixsania Fernández, l’Orquestra Barroca i Capella Antiga de Múrcia —que actuaran el dia 8 amb Albert Alcaraz al capdavant—, la formació València Original Art —el proper 10 d’agost—, Capriccio Stravagante —l’11— i l’Orquestra de Cambra de la Comunitat Valenciana, que tancarà el festival el 12 d’agost.

Faltarà, però, un altre concert especial al festival d’aquest any, i serà el que protagonitzi el 9 d’agost la formació Accademia del Piaccere. La valentia dels innovadors projectes i la forta personalitat artística de Fahmi Alqhai han fet d’aquest conjunt el grup d’avantguarda de la música antiga espanyola i un dels punters a Europa, gràcies a la seua concepció de la música històrica com una cosa viva, ple de emocions que els seus músics interioritzen com a pròpies i transmeten a l’espectador. Fahmi Alqhai, Rami Alqhai i Javier Núñez interpretaran un programa amb el títol Les violes du ciel et de l’enfer, la viola de gamba a la cort del Rei Sol, amb obres de Marin Marais, Antoine Forqueray i Jean-Philippe Rameau —programa, per cert, que ja es va poder gaudir fa uns anys a la Tardor Cultural de Vilafamés—. Un autèntic luxe, una meravella.