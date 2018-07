Los 10 aspirantes al The Best

La FIFA ha hecho pública la lista de diez candidatos al premio The Best, que galardona al mejor jugador de la temporada 17-18.

Cristiano Ronaldo y Leo Messi, acaparadores de los premios individuales del fútbol en la última década, pueden ceder el trono en favor de una cara nueva, que saldrá entre los otros seleccionados: Kevin de Bruyne, Antoine Griezmann, Eden Hazard, Harry Kane, Kylian Mbappé, Luka Modric, Mohamed Salah y Raphael Varane.

Los líderes de la Francia campeona del Mundo: Griezmann, además ganador de la Europa League con el Atlético de Madrid; Mbappé y Varane, campeón de la Champions con el Real Madrid siendo pieza fundamental para Zidane, son los grandes candidatos para colarse entre los tres finalistas, que se anunciarán a inicios de septiembre, antes de que se dirima el orden a principios de enero en la gala de la FIFA.

La otra candidatura con posibilidades de pelear el premio con los favoritos históricos es la del centrocampista blanco Luka Modric. El croata lideró, junto al azulgrana Rakitic, a su selección hasta la final de la Copa del Mundo y fue clave en la consecución de la tercera Champions consecutiva por parte del Real Madrid.

Neymar, el gran candidato durante los últimos cuatro años a ocupar los honores cuando Ronaldo y Messi dejaran paso, es la gran ausencia de la preselección. El brasileño no ha brillado en su primera temporada en París, done se perdió por lesión la parte decisiva de la temporada, y no ha liderado como se esperaba a Brasil en el Mundial de Rusia, con la que cayó en cuartos de final ante Bélgica, en un partido en el que no generó peligro a Courtois.

EL SELLO MARTÍNEZ / La selección de Roberto Martínez, nominado entre los 11 mejores entrenadores, está representada por De Bruyne y Hazard. El jugador del Manchester City cuenta con el aval extra de su gran temporada en el equipo de Guardiola, que ha arrasado en la Premier League. Aunque Hazard, por su parte, se erigió, después de años jugando en la línea que separa el gran nivel de la super estrella, como el líder de un equipo que, al fin, respondió a las expectativas previas antes de un gran torneo.

Las presencias de Kane y Salah son, en sí mismas, un premio y un reconocimiento a sus temporadas. No se espera que los dos jugadores de la Premier acaparen muchos de los votos que emitirán hasta el 10 de agosto capitanes y seleccionadores de los combinados nacionales, periodistas y aficionados, a través de fifa.com.

MEJOR ENTRENADOR / En esa ceremonia, además de los premios a las mejores jugadoras de la temporada, también se reconocerá a mejor entrenador masculino y femenino, entre cuyos candidatos se encuentra el seleccionador español Jorge Vilda. Entre los 11 técnicos preseleccionados en la lista hay cinco preparadores nacionales: Stanislav Cherchesov (Rusia), Zlatko Dalic (Croacia), Didier Deschamps (Francia), Robert Martínez (Bélgica) y Gareth Southgate (Inglaterra). Y seis técnicos de club, caso de Massimiliano Allegri (Juventus), Pep Guardiola (Manchester City), Jürgen Klopp (Liverpool), Diego Simeone (Atlético de Madrid), Ernesto Valverde (FC Barcelona) y Zinedine Zidane (Real Madrid).

Cómo con los jugadores, los votos de los aficionados, a través de internet, periodistas y entrenadores y capitanes de las selecciones, elegirán a los ganadores. Deschamps, triunfador con su estilo en el Mundial, es el favorito junto a su posible sucesor en el cargo, Zinedine Zidane, que dejó el conjunto de Concha Espina después de ganar tres Champions seguidas y no perder ninguna eliminatoria europea.