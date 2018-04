Abraham, el 'centenario' más feliz en albinegro

Abraham tenía ayer motivos para sonreír. En primer lugar, por sumar tres importantes puntos frente al Novelda. Después, por cumplir 100 partidos como futbolista del Castellón, recibiendo así las pertinentes felicitaciones de sus compañeros: «Se han juntado muchas alegrías en un mismo día. Este equipo va como un tiro y vamos logrando pequeños objetivos y grandes alegrías».

Cuestionado sobre si el aniversario llega en el mejor momento del club y personal, contestaba: «Del club, seguro que sí, y mío personal, en proceso, si no el mejor. No me pongo ni techo ni ninguna expectativa, solo trabajo para hacer lo que el míster dice y espero que siga esta dinámica».

El defensa destacó el mérito por volver a mantener la portería a cero: «Teníamos que parar esa sangría; este es el camino. Quedan cinco partidos y creo que llegamos en un momento muy bueno porque corrigiendo esos errores, con la pólvora que tenemos, habrá ya mucho ganado».