El 'abuelo' defensivo de LaLiga

Daniele Bonera ha ido aumentando su protagonismo en el Villarreal de forma paulatina desde su llegada, hace tres temporadas, ya, incluso, fuera del plazo de fichajes. «Podía pensarse que llegué para una corta etapa de septiembre a junio y ya llevo tres años», bromea el veteranísimo central, convertido ahora en titular indiscutible para su entrenador, Calleja.

El exmilanista se ha convertido, cerca de cumplir los 37 años --lo hará en mayo--- en el defensa más veterano de cuantos compiten actualmente en Primera División --el club amarillo tiene a otro en el top 5 de veteranos, Rukavina-- y, seguramente, el que se está desempeñando con mejor rendimiento de los que están ya más cerca de la cuarentena que de la treintena, David García (Las Palmas) y Fernando Navarro (Deportivo).

EL 'TOP 5' DE DEFENSAS MÁS VETERANOS DE LALIGA DANIELE BONERA(Villarreal) 36 AÑOS Y 9 MESES DAVID GARCÍA (Las Palmas) 36 AÑOS FERNANDO NAVARRO (Deportivo)35 AÑOS Y 9 MESES PEDRO LÓPEZ (Levante) 34 AÑOS Y 4 MESES ANTONIO RUKAVINA (Villarreal) 34 AÑOS Y 1 MES

Así, no es extraño que, pese a sus 36 años, el Villarreal haya decidido mover ficha y encarrilar la renovación del contrato del italiano. «La idea es quedarme otro año. Hace poco que he hablado con el club y hay muchas posibilidades de que sea así», apunta Daniele Bonera, cerca de repetir la imagen del final de la pasada Liga, cuando el club hizo oficial una nueva prórroga del defensa.

A pesar de proceder de un equipo, como el Milan, con el que ganó todos los títulos posibles en Italia, Bonera no ha perdido un ápice de su motivación. «Cada día lo afronto como un reto de dar lo mejor para el Villarreal», recalca. «Mucha gente, en Italia, no entendió por qué me fui a la Liga tras acabar la etapa en el Milan, pero siempre vi en el Villarreal una gran oportunidad de probarme en una Liga muy importante», añade.

LA DOSIFICACIÓN

Si, finalmente, las buenas sensaciones sobre su continuidad se confirmaran, Bonera llegaría a la próxima temporada con 37 años, camino de los 38. ¿Cuál es el secreto de esa longevidad, por otra parte, tan común en los defensas italianos? «Hay que ser consciente de que es importante entrenar bien, pero también descansar bien y tener una alimentación adecuada. No puedes hacer las cosas que harías con 20 años», sostiene.