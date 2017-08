Alejandro Valverde ya rueda por las carreteras de Murcia

Alejandro Valverde ya rueda sobre la bicicleta por las carreteras de Murcia, después de que haya conseguido el permiso de los médicos para comenzar a entrenar cuando todavía no se han cumplido dos meses de la gravísima caída que sufrió durante la primera etapa del Tour, en la ciudad alemana de Düsseldorf. Desde entonces, el jefe de filas del Movistar ha realizado intensas sesiones de recuperación y fisioterapia encaminadas a volver a competir lo antes posible.

El ciclista compartió el martes en su cuenta oficial de Twitter una fotografía en la que se le veía entrenando. Su intención es retornar a la competición durante el Tour of Guanxi, que tendrá lugar en China entre el 19 y el 24 de octubre. Sin embargo, los responsables médicos del conjunto Movistar no son muy partidarios en este momento de esta idea ya que prefieren que no acelere tanto su ansia por volver a competir y espere hasta el inicio del próximo año.

BUENAS PERSPECTIVAS

No hay ningún indicativo en estos momentos que haga temer que Valverde pierda esa energía y fortaleza que le llevó esta temporada a ganar las vueltas a Andalucía, Murcia, Catalunya y País Vasco, aparte de las victorias en la Flecha Valona y la Lieja-Bastoña-Lieja.

Valverde viajó en el Tour para convertirse, de hecho, en el jefe de filas del Movistar y el hombre fuerte del equipo para pelear por la clasificación general. De hecho, de no haberse caído, tal como apuntaba su fuerza y viendo como se desarrolló el Tour, no habría estado muy lejos de los principales oponentes de Chris Froome en la lucha por la victoria final. En el Movistar ya intuían en la salida de la ronda francesa que Nairo Quintana no se había recuperado como él y el equipo deseaban tras el esfuerzo del Giro.

LA LLEGADA DE LANDA

El ciclista murciano, además, debía ser el jefe de filas del Movistar en la Vuelta. Precisamente, la etapa del pasado lunes en Andorra se adaptaba perfectamente a sus características. El conjunto de Telefónica ha tenido que alinear en la ronda española a un equipo formado por las promesas del conjunto, ya que Quintana puso punto y final a la temporada (acudirá de todas formas al Mundial) al finalizar el Tour. El año que viene ambos compartirán la jefatura del equipo con Mikel Landa.