El jugador provincial Àlex d’Onda està protagonitzant una bona temporada en la qual, pel moment, va molt ben classificat en el seu equip a la competició de tecnificació d’escala i corda, amb un segon lloc en la classificació actual de la Lliga Caixa Popular.

Amb els resultats de les darreres partides de la quarta Lliga promeses Caixa Popular d’escala i corda, ja es coneixen els equips que jugaran les semifinals després de les primeres jornades.

Així, l’equip format per Jordi de Dènia, Javier de Montserrat i Sáez de Petrer ja està eliminat, després de quedar-se amb tres punts i només una partida guanyada. Al trinquet Tío Pena de Massamagrell, l’equip d’Andrés de Riba-roja, Santacreu de Sant Vicent i Isaac de Murla van guanyar per 60 a 50 a l’equip de Jesús de Llíria, Edu de Llíria i Luis Miguel de Benimagrell, una partida molt emocionant que va acabar amb repartiment de punts.

La competició descansa fins el proper dijous 26 d’abril. Eixa mateixa vesprada es disputarà una nova jornada al trinquet de Pelaio. L’equip d’Àlex, Hilari i Àlex d’Onda va en segona posició, i els resten per disputar dos partides que els podrien portar a la primera posició de la primera fase.

De moment estan classificats per a disputar les semifinals de la competició, però encara busquen la primera plaça i sumar com a mínim quatre punts més.

La seua primera partida serà en Pelaio aquest dijous i la següent, el dimarts 1 de maig a Massamagrell. Per ara Àlex d’Onda està completant una bona actuació en aquesta competició de tecnificació, on ha debutat en la que suposa la seua primera gran competició per equips, i on a més és l’únic jugador de la província de Castelló que disputa aquesta Lliga en aquesta edició.

Pel moment només els supera l’equip format per Andrés Sancho de Riba-roja, José Miguel Santacreu de Sant Vicent i Isaac Sala de Murla, que està situat al primer lloc de la classificació amb huit punts, tres més que els que té l’equip d’Àlex d’Onda.