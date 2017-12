Alfonso Pedraza se ciñe a su «año de contrato»

Alfonso Pedraza, el extremo izquierdo cedido esta temporada por el Villarreal al Alavés, se pronuncio ayer sobre las opciones que tiene abiertas cara a la apertura del mercado de invierno, en el que su nombre se ha visto relacionado con un posible regreso a la entidad amarilla —ante el gran número de bajas que arrastra el conjunto de Calleja— e, incluso, con un posible interés del Barça por contar con sus servicios.

El futbolista tuvo que enfrentarse ayer a las preguntas sobre unas opciones a las que Alfonso Pedraza dio largas. «El Villarreal no me ha llamado y estoy centrado en el Alavés», señaló el andaluz, que se ciñó al «año de contrato» que tiene con la entidad vitoriana tras el acuerdo de cesión cerrado el pasado verano con el Villarreal. «En estos momentos no pienso en lo que pueda pasar en febrero», añadió el jugador de 21 años.

MUÑIZ DA POR PERDIDO A ÜNAL / Más claro fue el entrenador del Levante, López Muñiz, al confirmar el regreso de Enes Ünal al Villarreal durante el mes de enero. «Cuando nos lo dejaron lo hicieron con una condición que era clarísima. Hay un momento que tiene un final», dando por perdido al turco.