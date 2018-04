El Almazora completa su trilogía a domicilio

CD ALMAZORA 3 El Almazora pone fin esta mañana (11.30 horas), en el Luis Suñer, a su particular trilogía de desplazamientos encadenados, después de sus poco satisfactorias comparecencias en La Nucía (3-0) y Orihuela (4-1). Al menos, el Alzira no cuenta con el potencial de sus dos últimos rivales, pues no tiene exigencias clasificatorias. Juan Carlos Beltrán recuperará efectivos, después de que, el miércoles, solo pudiera contar con 15 efectivos en Los Arcos. r. d.