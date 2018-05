El Almazora hace los deberes, pero se queda sin la ansiada salvación

El sueño de la salvación terminó mutando en pesadilla para un Almazora que el año que viene jugará en Regional Preferente.

Trágico final para el equipo de Juan Carlos Beltrán y Rubén Medall, que pese a hacer los deberes venciendo al Villarreal C, vio cómo perdía la categoría, tras ganar sus dos rivales directos.

Por un lado, venció el Elche Ilicitano, quien peor lo tenía a priori con la visita al Martínez Valero de un Eldense que se jugaba el pla-yoff de ascenso a Segunda División B, y que a la postre, pasó por encima del cuadro alicantino, ganándole tres a cero.

Si el Almazora no pudo aprovecharse del difícil compromiso que tenía el filial del Elche, tampoco logró salvarse por mediación del Recambios Colón-Paiporta -necesitaba que el equipo visitante no sumase los tres puntos-. Y eso que durante gran parte de la tarde, el cuadro almassorí estuvo salvado al no lograr marcar el Paiporta hasta el minuto 72, un gol que condenó al Almazora al descenso a Preferente.

el triunfo más amargo/ Un desenlace que pudo ser bien diferente. La tarde parecía ser prometedora para los locales, cuando al filo de la media hora de partido, Carlos culminó una jugada de ataque, para marcar el único tanto blanquinegro. Un gol que hizo soñar, durante más de una hora, a las más de 800 personas que se dieron cita en el Pesudo. Un sueño que terminó en pesadilla con el triunfo del Paiporta y como consecuencia, el descenso.