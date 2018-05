El Almazora se la juega ante el Villarreal C

El equipo de Juan Carlos Beltrán se juega su ser o no ser en Tercera División la próxima temporada esta tarde (18.00 horas) en casa ante el Villarreal C.

Los almazorenses llegan a la última jornada del campeonato con la esperanza de mantener la categoría en su segundo curso consecutivo en Tercera División. La escuadra blanquinegra no depende de sí misma para salvarse, debe ganar a un potente Villarreal C, eso sí, con todo hecho en el presente ejercicio futbolístico, y esperar que a que Paiporta y Elche Ilicitano no ganen.

CON ENTRADA GRATUITA // El cuadro almazorense está ante un partido crucial en el que el acceso al campo será gratuito. Para el choque el técnico Juan Carlos Beltrán no podrá disponer de Koke y Yepes, ambos futbolistas por lesión; además, diversos jugadores arrastran molestias. Sin embargo, nadie quiere perderse la cita más importante del curso. Delante estará un Villarreal C que, pese a no jugarse nada, no irá a Almassora de paseo, ni mucho menos.

En el Pesudo todo pasa por una victoria, a partir de ahí si el Paiporta, ante un Recambios Colón descendido; o el Elche Ilicitano, frente a un Eldense que se juega la promoción, no ganan, el Almazora podría celebrar su continuidad en el Grupo VI de Tercera.