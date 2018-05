El Almazora, salvado si vence y no lo hacen Paiporta o Elche B

El Almazora llega vivo a la última jornada, pero sin depender de sí mismo para garantizarse una tercera temporada consecutiva en Tercera. Las cuentas están claras: para firmar la permanencia debe ganar al Villarreal C en el José Manuel Pesudo, victoria que debe ir acompañada por al menos un pinchazo de Paiporta o Elche B. Los tres duelos arrancarán el domingo a las seis de la tarde.

Los de Juan Carlos Beltrán (18º, 39 puntos) reciben al segundo filial amarillo, que ya no se juega nada. Igual que el rival del Paiporta (17º, 40), que visita al colista Recambios Colón en El Perdiguer, así que las esperanzas blanquinegras están depositadas en un tropiezo del Ilicitano (16º, 40), que pese a que también juega en casa, lo hace frente a un Eldense que necesita ganar para quitarle la cuarta plaza a La Nucía y, en consecuencia, jugar los play-off.

El empate no le alcanza al Almazora, ya sea para uno simple bien con el Paiporta, bien con el Elche B, con los que tiene el golaveraje particular perdido. Además, podría ser superado por el Buñol (19º, 38). En caso de un triple empate a 40 puntos, sería tercero de esa particular liguilla.

El encuentro coincide con la romería a Santa Quitèria, aunque el Almazora confía en que el José Manuel Pesudo congregue la mejor entrada posible.